Аякс с трети треньор за сезона, назначи бивш съотборник на Стоичков в Барселона

Нидерландският гранд Аякс махна от треньорския пост Фред Грим, който първоначално беше временен наставник, а след това и постоянен, и назначи 52-годишният испанец Оскар Гарсия да завърши настоящия сезон, обявиха от клуба. Причината е поражението през уикенда с 1:3 от Грьонинген и слизането на 5-о място в класирането с 44 точки, на цели 24 от лидера ПСВ Айндховен и на 5 от втория Фейенорд.

Oscar García will take over Fred Grim’s duties. The head coach of Jong Ajax will, with immediate effect, take charge of Ajax’s first team. Grim will return to his role within the Ajax academy. — AFC Ajax (@AFCAjax) March 8, 2026

Гарсия, който е бивш футболист на Барселона в периода 1993-1999 г. и се засича там с българската легенда Христо Стоичков, е работил преди и в школата на каталунците. Испанецът пристигна в Амстердам през миналия месец, за да поеме втория отбор, който е във втора дивизия и там крета на последно място. Сега обаче се налага да се премести в първия отбор и му е поставена задачата поне да спечели квота за европейските турнири. Специалистът е водил още тимове като Макаби (Тел Авив), Брайтън, Уотфорд, РБ Залцбург, Сент Етиен, Олимпиакос и Селта.

Фред Грим, който около Нова година спечели много симпатии с поредица от отлични резултати, сега е принуден да си тръгне само след една победа в последните седем мача. За Аякс шансовете за място в Шампионската лига все още са актуални, тъй като първите три отбора отиват там, като два влизат директно в груповата фаза.

Оскар Гарсия е третият треньор на Аякс през този сезон, който беше започнат от Джони Хайтинга и в момента е върнат в школата.

„Предстоящите месеци са много важни за целия клуб. Имаме осем мача, които трябва да изиграем, и всички заедно трябва да постигнем целите на Аякс“, коментира техническия директор на клуба Жорди Кройф. Двамата с Гарсия също са играли заедно в Барселона като футболисти.

Следвай ни:

Снимки: Imago