Аякс с трети треньор за сезона, назначи бивш съотборник на Стоичков в Барселона

Нидерландският гранд Аякс махна от треньорския пост Фред Грим, който първоначално беше временен наставник, а след това и постоянен, и назначи 52-годишният испанец Оскар Гарсия да завърши настоящия сезон, обявиха от клуба. Причината е поражението през уикенда с 1:3 от Грьонинген и слизането на 5-о място в класирането с 44 точки, на цели 24 от лидера ПСВ Айндховен и на 5 от втория Фейенорд.
Гарсия, който е бивш футболист на Барселона в периода 1993-1999 г. и се засича там с българската легенда Христо Стоичков, е работил преди и в школата на каталунците. Испанецът пристигна в Амстердам през миналия месец, за да поеме втория отбор, който е във втора дивизия и там крета на последно място. Сега обаче се налага да се премести в първия отбор и му е поставена задачата поне да спечели квота за европейските турнири. Специалистът е водил още тимове като Макаби (Тел Авив), Брайтън, Уотфорд, РБ Залцбург, Сент Етиен, Олимпиакос и Селта.
Фред Грим, който около Нова година спечели много симпатии с поредица от отлични резултати, сега е принуден да си тръгне само след една победа в последните седем мача. За Аякс шансовете за място в Шампионската лига все още са актуални, тъй като първите три отбора отиват там, като два влизат директно в груповата фаза.
Оскар Гарсия е третият треньор на Аякс през този сезон, който беше започнат от Джони Хайтинга и в момента е върнат в школата.
„Предстоящите месеци са много важни за целия клуб. Имаме осем мача, които трябва да изиграем, и всички заедно трябва да постигнем целите на Аякс“, коментира техническия директор на клуба Жорди Кройф. Двамата с Гарсия също са играли заедно в Барселона като футболисти.
Снимки: Imago