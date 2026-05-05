Слот е отказал на Аякс

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот е получил предложение да се завърне в родината си и да поеме местния гранд Аякс. Според журналиста Майк Вервай от De Telegraaf ръководството на нидерланския гранд е отправило запитване към Слот с идеята да му гласуват доверие в дългосрочен план. Мениджърът на Ливърпул обаче е бил категоричен, че иска да продължи работата си на “Анфийлд” и в момента не е заинтересован от това да се завърне в Ередивизи.

След като са ударили на камък със Слот, от Аякс са насочили усилията си към треньор на Жирона Мичел. Най-вероятно той ще е следващият наставник на тима.

Самият Слот има договор с Ливърпул за още един сезон. В началото на тази кампания излезе информация, че двете страни вече преговарят за подновяването му, но след срива на Ливърпул те бяха замразени и се спекулираше, че мърсисайдци преговарят с Чаби Алонсо да замени нидерландеца. Сега повечето източници в Англия твърдят, че на този етап изглежда сигурно, че ръководството ще остави Слот на поста въпреки незадоволителните резултати през този сезон.

🚨🇳🇱 𝗡𝗘𝗪 - @MikeVerweij: Ajax have sounded out Arne Slot in their search for a new manager.



Despite this, he is firmly expected to stay at Liverpool and has no interest in moving to Ajax at this stage of his career. pic.twitter.com/yPXXLaudKG — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) May 4, 2026