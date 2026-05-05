Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот е отказал на Аякс

Слот е отказал на Аякс

  • 5 май 2026 | 12:02
  • 623
  • 0
Слот е отказал на Аякс

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот е получил предложение да се завърне в родината си и да поеме местния гранд Аякс. Според журналиста Майк Вервай от De Telegraaf ръководството на нидерланския гранд е отправило запитване към Слот с идеята да му гласуват доверие в дългосрочен план. Мениджърът на Ливърпул обаче е бил категоричен, че иска да продължи работата си на “Анфийлд” и в момента не е заинтересован от това да се завърне в Ередивизи.

След като са ударили на камък със Слот, от Аякс са насочили усилията си към треньор на Жирона Мичел. Най-вероятно той ще е следващият наставник на тима.

Самият Слот има договор с Ливърпул за още един сезон. В началото на тази кампания излезе информация, че двете страни вече преговарят за подновяването му, но след срива на Ливърпул те бяха замразени и се спекулираше, че мърсисайдци преговарят с Чаби Алонсо да замени нидерландеца. Сега повечето източници в Англия твърдят, че на този етап изглежда сигурно, че ръководството ще остави Слот на поста въпреки незадоволителните резултати през този сезон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

  • 5 май 2026 | 07:04
  • 2301
  • 0
Защитник на Рома е в полезрението на Барселона

Защитник на Рома е в полезрението на Барселона

  • 5 май 2026 | 06:33
  • 2572
  • 1
Грандовете в Англия влизат в битка за Рафаел Леао

Грандовете в Англия влизат в битка за Рафаел Леао

  • 5 май 2026 | 06:02
  • 4612
  • 2
Барселона печели битката за подписа на Бернардо Силва

Барселона печели битката за подписа на Бернардо Силва

  • 5 май 2026 | 05:34
  • 4927
  • 1
Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

  • 5 май 2026 | 05:03
  • 5542
  • 4
Гасперини: В добра позиция сме, но не можем да си позволим грешки

Гасперини: В добра позиция сме, но не можем да си позволим грешки

  • 5 май 2026 | 04:28
  • 2701
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

  • 5 май 2026 | 11:52
  • 5842
  • 7
Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

  • 5 май 2026 | 10:49
  • 11589
  • 42
Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

  • 5 май 2026 | 07:31
  • 6227
  • 11
78 години ЦСКА!

78 години ЦСКА!

  • 5 май 2026 | 09:12
  • 3603
  • 92
Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 06:11
  • 5674
  • 5
Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

  • 5 май 2026 | 06:44
  • 4856
  • 0