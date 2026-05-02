Майорка излъга Жирона и завърза още повече интригата на дъното

Майорка вече не е най-слабият гост в Ла Лига. Отборът от Балеарските острови спечели с 1:0 визитата си на Жирона и се отдалечи от зоната на изпадащите. Единственото попадение на "Мунисипал де Монтиливи" вкара Саму Коща в 43-тата минута.

Жирона трябва много да съжалява, защото създаде повече положения, но ги пропиля. Каталунският тим можеше да се изкачи на 10-ата позиция, но вместо това е 16-и в подреждането, с равен брой точки с Елче и Майорка, и съвсем близо до тимовете под чертата.

Снимки: Gettyimages