Жул Кунде разкри кой от Реал Мадрид му създава най-големи проблеми

Ако има нещо, което съставът на Барселона демонстрира в последните си два мача, в които надделя над Хетафе и Осасуна, то това е желанието да спечели титлата в Ла Лига възможно най-скоро. Реал Мадрид обаче победи Еспаньол и отложи празненствата на каталунците, но отборът на Ханзи Флик има възможността да се провъзгласи за шампион в неделното „Ел Класико“ на „Спотифай Камп Ноу“ и не иска да я пропуска.

Това заяви ясно Жул Кунде пред клубните медии след тренировката в сряда. „Отборът е добре, мотивиран е. Искаме да спечелим Ла Лига и би било невероятно да го направим у дома. Равенството би било достатъчно, но ние искаме да победим Реал. Ключът към победата в „Ел Класико“ ще бъде прилагането на правилната преса от целия отбор, не само от защитата. Трябва да сме много концентрирани“, увери френският защитник, който се очаква да започне като титуляр на позицията десен бек.

В интервю, базирано на въпроси от фенове, френският футболист призна, че Винисиус Жуниор, с когото ще се изправи отново този уикенд, „е играчът, който ми е създавал най-много проблеми“. „Той е страхотен играч, много бърз и постоянно сменя посоката. Също така ми беше много трудно срещу Рафаел Леао“, добави той. Кунде обаче има късмета да се подготвя добре за всяко предизвикателство от най-висока трудност, тъй като „Ламин също ме кара да давам всичко от себе си на тренировките“.

Жул показа амбиция за „Ел Класико“ както на колективно, така и на индивидуално ниво. „Надявам се да направя страхотен мач. Имам много добри спомени от мачовете, които съм играл срещу Реал“, увери той, преди да си припомни, разбира се, гола в продълженията на финала за Купата на краля от миналия сезон: „Това е един от най-добрите ми моменти, откакто пристигнах в Барса“.

Относно своя професионален манталитет, десният бек обясни, че не обича „да живее без напрежение“ и че поема „отговорност по естествен начин, защото това е част от живота на един спортист“. „Справям се добре с напрежението, защото то е част от нашата работа и сме свикнали с него, и харесвам усещането, което ми носи. Отстрани може да изглежда трудно, но то ни тласка напред и ни помага да покажем най-добрата си версия“, аргументира се той. Кунде разкри също, че за да се концентрира преди мачове, обикновено „слуша музика със слушалки“.

Запитан кой съотборник има най-добър моден вкус, Кунде посочи Ламин. „Той има уникален стил. Не винаги харесвам визиите му, но избирам него“, пошегува се защитникът, който добави, че би искал да е бил съотборник с Тиери Анри на „Камп Ноу“ и да е играл редом с него.

