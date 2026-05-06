Разшириха санкцията на наказания заради обиди към Винисиус аржентинец

  • 6 май 2026 | 19:13
Аржентинският футболист Джанлука Престиани е заплашен да пропусне първите мачове на страната си на Световното първенство, след като ФИФА разшири наказанието му за хомофобско поведение, за да бъде активно и в глобален план. Играчът на Бенфика получи санкцията от УЕФА след обвинения, че е обидил Винисиус Жуниор от Реал Мадрид по време на мача от плейофите на Шампионската лига през февруари, който Реал спечели с 1:0.

„Дисциплинарната комисия на ФИФА реши да разшири наказанието от шест мача, наложено от УЕФА на футболиста на Бенфика Джанлука Престиани, за да има действие в световен мащаб“, коментира говорител на ФИФА, цитиран от БТА.

Разширението на обхвата, поискано от УЕФА, означава, че Престиани ще пропусне първите две срещи на Аржентина от Мондиал 2026, ако бъде включен в групата. Забраната обхваща мачове от клубни турнири на УЕФА или международни официални двубои, но не и приятелски срещи или мачове от националните първенства.

УЕФА първоначално наложи санкция от шест срещи за дискриминационно поведение, като три бяха условно отложени за период от две години. Джанлука Престиани вече пропусна един мач предварително, тъй като прееантивно не игра в реванша срещу Реал Мадрид.

20-годишният футболист има само едно участие за Аржентина като резерва в приятелски мач през ноември срещу Ангола.

Световните шампиони открива кампанията си наСП’26 на 16 юни срещу Алжир.

Инфантино иска "презумпция за виновност" в случаи като този с Престиани
