Килиан Мбапе на практика си осигури голмайсторския приз в ШЛ

След отпадането на Байерн (Мюнхен) на полуфиналите на Шампионската лига, нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе на практика си осигури голмайсторския приз в турнира, пише вестник "Екип". Капитанът на националния отбор на Франция има 15 гола в турнира през този сезон, а най-сериозният му конкурент - Хари Кейн от състава на баварците, завърши участието си с 14 попадения.

От оставащите играчи в турнира Хвича Кварацхелия от Пари Сен Жермен има 10 гола от 15 мача, което е отличен атестат, но е твърде малко вероятно грузинският национал да вкара пет или повече попадения на финала срещу Арсенал на 30 май в Будапеща. Усман Дембеле от ПСЖ има 7 гола до момента, а най-добрият стрелец на Арсенал - Габриел Мартинели, има в актива си само 6.

🚨⭐️ Kylian Mbappé will win the UCL Golden Boot. pic.twitter.com/etmCHFWAU7 — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 7, 2026

Така Мбапе ще стане за втори път голмайстор на ШЛ, след като беше и през сезон 2023/24, когато вкара 8 попадения с екипа на ПСЖ.

Снимки: Gettyimages