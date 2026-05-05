Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Стадион "Георги Аспарухов" ще бъде пълен до дупка за домакинството на Левски срещу Лудогорец в събота. Тогава "сините" ще получат шампионската титла и своите златни медали, като се очаква гостите да направят шпалир на отбора, който ги детронира.

"Левскари, във връзка с големия интерес към билетите за срещата от 3-тия кръг на плейофите в Първа лига срещу Лудогорец в събота, 9 май, от 18:45 часа на стадион "Георги Аспарухов" призоваваме притежателите на абонаментни карти, които НЯМА да присъстват на двубоя, да заявят своя отказ в клуба. Това може да стане чрез email на ticketing@levski.bg най-късно до 17:00 часа на 7 май, четвъртък.



Картодържателите, които НЯМА да присъстват на двубоя с Лудогорец, трябва да предоставят две имена и номер на абонаментната карта (изписан на самата пластика). Местата, които бъдат освободени ще бъдат пуснати в свободна продажба в петък, 8 май, за желаещите да се сдобият с билет за двубоя. САМО ЛЕВСКИ!", написаха шампионите в социалната мрежа.