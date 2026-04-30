Левски с интерес към хърватски защитник

Левски проявява сериозен интерес към хърватския защитник Крешимир Кризманич. "Сините" обаче ще имат сериозна конкуренция за подписа на 25-годишния футболист, тъй като Панатинайкос, Локомотив (Москва) и Краснодар също следят ситуацията около бранителя на новия носител на Купата на Гърция - ОФИ Крит, твърди журналистът от TEAMtalk Руди Галети.

🚨🔥 EXCL | Panathinaikos, Levski Sofia, Lokomotiv Moscow and Krasnodar are all showing strong interest in Krešimir Krizmanić.



The OFI Crete centre-back, fresh Greek Cup winner, is under contract until June 2028.



One to watch ahead of the summer transfer session. 👀 pic.twitter.com/XWDyLrSHru — Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 30, 2026

През този сезон Кризманич има 32 мача за своя отбор. Само преди 5 дни, във финала за Купата, той изигра пълни 120 минути при успеха над ПАОК с 3:2. Защитникът е юноша на Горица и има зад гърба си 175 срещи за родния си клуб.

Договорът му с ОФИ Крит е до лятото на 2028 г., така че желаещите да го привлекат ще трябва да платят трансферна сума за неговите права. Крешимир Кризманич е оценяван на около 1 млн. евро.

