  Левски с интерес към хърватски защитник

Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
Левски проявява сериозен интерес към хърватския защитник Крешимир Кризманич. "Сините" обаче ще имат сериозна конкуренция за подписа на 25-годишния футболист, тъй като Панатинайкос, Локомотив (Москва) и Краснодар също следят ситуацията около бранителя на новия носител на Купата на Гърция - ОФИ Крит, твърди журналистът от TEAMtalk Руди Галети.

През този сезон Кризманич има 32 мача за своя отбор. Само преди 5 дни, във финала за Купата, той изигра пълни 120 минути при успеха над ПАОК с 3:2. Защитникът е юноша на Горица и има зад гърба си 175 срещи за родния си клуб.

ПАОК без Десподов се провали във финала за Купата, бивш на ЦСКА стана герой

Договорът му с ОФИ Крит е до лятото на 2028 г., така че желаещите да го привлекат ще трябва да платят трансферна сума за неговите права. Крешимир Кризманич е оценяван на около 1 млн. евро.

Снимки: Imago

