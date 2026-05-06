Райс: Феновете ни вдъхновиха и ни дадоха енергия

Деклан Райс говори след успеха на своя Арсенал с минималното 1:0 срещу Атлетико Мадрид в реванша от 1/2-финалите на Шампионската лига. Този успех класира "артилеристите" на финала в надпреварата, който ще бъде втори в клубната им история след загубената битка с 1:2 от Барселона точно преди 20 години през 2006 г. За Райс пък, който бе сред титулярите тази вечер и бе в основата на успеха, това ще бъде втори финал след триумфа в Лигата на конференциите през 2023 г. с друг лондонски тим в лицето на Уест Хам.

"Не мисля, че може да се подцени това, което направихме в турнира до този момент. Имаме пълното право да празнуваме, това е толкова голям момент. Шампионската лига е най-престижният клубен турнир и това е голяма гордост за клуба и момчетата.

Знаехме, когато влизахме в мача, какъв е залогът: ако спечелим, отиваме на финал на Шампионската лига, ако не можеш да се подготвиш за такъв момент, значи не можеш да се подготвиш за никой футболен мач.

Феновеете наистина ни вдъхновиха и ни дадоха енергия. Щом поведохме с 1:0, знаех, че ще спечелим. Просто го усетих. Беше толкова хубав момент да съм там тази вечер.

Винаги сме знаели какво може да направи Майлс Люис-Скели. Спомням си миналата година, когато изигра толкова много мачове - когато пристигна на 18 години, тогава си помислих: „Уау, наистина имаме голям играч.“ Той не игра толкова, колкото би искал този сезон, но това, което забелязах, е, че е работи толкова усилено. Прави всичко както трябва всеки ден.

Откъдето тръгна този клуб през последните няколко години, със загубите, които претърпяхме в Премиър лийг и отпадането от турнирите за Купата, тези неща можеха да ни навредят. Мениджърът пое пълен контрол, ние продължихме да градим и да добавяме качество към отбора. Продължихме да се натискаме един друг, както и в този турнир, така и в Премиър лийг дадохме пълна газ и се озовахме в много добра позиция по-малко от месец преди края.

Всичко, което трябва да направим е да продължим да играем, но и да останем хладнокръвни и фокусирани. Трудно е, защото сме на финала на Шампионската лига, но тази неделя също е много важна заради мача с Уест Хам", каза Райс.