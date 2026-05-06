Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Райс: Феновете ни вдъхновиха и ни дадоха енергия

Райс: Феновете ни вдъхновиха и ни дадоха енергия

  • 6 май 2026 | 01:25
  • 544
  • 1

Деклан Райс говори след успеха на своя Арсенал с минималното 1:0 срещу Атлетико Мадрид в реванша от 1/2-финалите на Шампионската лига. Този успех класира "артилеристите" на финала в надпреварата, който ще бъде втори в клубната им история след загубената битка с 1:2 от Барселона точно преди 20 години през 2006 г. За Райс пък, който бе сред титулярите тази вечер и бе в основата на успеха, това ще бъде втори финал след триумфа в Лигата на конференциите през 2023 г. с друг лондонски тим в лицето на Уест Хам.

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал
Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

"Не мисля, че може да се подцени това, което направихме в турнира до този момент. Имаме пълното право да празнуваме, това е толкова голям момент. Шампионската лига е най-престижният клубен турнир и това е голяма гордост за клуба и момчетата.

Арсенал продължи впечатляващата си серия срещу испански отбори в ШЛ
Арсенал продължи впечатляващата си серия срещу испански отбори в ШЛ

Знаехме, когато влизахме в мача, какъв е залогът: ако спечелим, отиваме на финал на Шампионската лига, ако не можеш да се подготвиш за такъв момент, значи не можеш да се подготвиш за никой футболен мач.

Артета: Чакахме дълго този финал
Артета: Чакахме дълго този финал

Феновеете наистина ни вдъхновиха и ни дадоха енергия. Щом поведохме с 1:0, знаех, че ще спечелим. Просто го усетих. Беше толкова хубав момент да съм там тази вечер.

Арсенал изравни клубен рекорд
Арсенал изравни клубен рекорд

Винаги сме знаели какво може да направи Майлс Люис-Скели. Спомням си миналата година, когато изигра толкова много мачове - когато пристигна на 18 години, тогава си помислих: „Уау, наистина имаме голям играч.“ Той не игра толкова, колкото би искал този сезон, но това, което забелязах, е, че е работи толкова усилено. Прави всичко както трябва всеки ден.

Диего Симеоне: Стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме
Диего Симеоне: Стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме

Откъдето тръгна този клуб през последните няколко години, със загубите, които претърпяхме в Премиър лийг и отпадането от турнирите за Купата, тези неща можеха да ни навредят. Мениджърът пое пълен контрол, ние продължихме да градим и да добавяме качество към отбора. Продължихме да се натискаме един друг, както и в този турнир, така и в Премиър лийг дадохме пълна газ и се озовахме в много добра позиция по-малко от месец преди края.

Джулиано: Решенията на съдията не бяха в наша полза
Джулиано: Решенията на съдията не бяха в наша полза

Всичко, което трябва да направим е да продължим да играем, но и да останем хладнокръвни и фокусирани. Трудно е, защото сме на финала на Шампионската лига, но тази неделя също е много важна заради мача с Уест Хам", каза Райс.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луис Енрике преди реванша с Байерн: Отиваме да спечелим, двата отбора разполагат с фанстастични играчи

Луис Енрике преди реванша с Байерн: Отиваме да спечелим, двата отбора разполагат с фанстастични играчи

  • 5 май 2026 | 20:26
  • 6152
  • 4
Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико

Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико

  • 5 май 2026 | 19:35
  • 7207
  • 5
В Байерн (Мюнхен) следят изкъсо Кварацхелия, но не Хвича

В Байерн (Мюнхен) следят изкъсо Кварацхелия, но не Хвича

  • 5 май 2026 | 19:25
  • 7535
  • 0
Напрежението се покачва: феновете събраха над 100 хиляди подписа за изгонването на Мбапе

Напрежението се покачва: феновете събраха над 100 хиляди подписа за изгонването на Мбапе

  • 5 май 2026 | 19:00
  • 24675
  • 65
ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща

ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща

  • 5 май 2026 | 18:56
  • 1082
  • 1
Естевао се завърна в Бразилия, за да се възстановява преди Световното

Естевао се завърна в Бразилия, за да се възстановява преди Световното

  • 5 май 2026 | 18:45
  • 1180
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

  • 5 май 2026 | 23:59
  • 24332
  • 331
Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

  • 5 май 2026 | 21:55
  • 23350
  • 68
Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

  • 5 май 2026 | 19:23
  • 23299
  • 32
Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 25702
  • 188
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 8178
  • 4
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 14741
  • 6