Симеоне: Ако можем да повторим играта от второто полувреме на първия мач

Във вторник вечер Арсенал и Атлетико Мадрид ще определят единия финалист в Шампионската лига този сезон. Първият мач помежду им преди седмица завърши при 1:1, заради което изходните позиции на съперниците са равни преди реванша на “Емиратс”. През кампанията двата отбора вече веднъж се срещнаха в Лондон, като испанците загубиха тежко с 0:4 в двубой от основната фаза. Сега обаче треньорът Диего Симеоне е амбициран за реванш и продължаване към сблъсъка за трофея в Будапеща на 30 май.
Ето какво заяви Чоло на пресконференцията си:
Мислите ли много за това, което ще се случи във вторник?
Колкото и да го мислим, футболът е за футболистите. Трябва да помогнем за справянето с емоциите. Времето ти дава повече спокойствие и вътрешен мир, за да подходиш към такъв двубой.
Говори се много за напрежение?
Според мен винаги се търси нещо голямо – трофей, нещо извън ежедневното. Реалността е, че футболистите и треньорите искат мачът да започне. А този, който играе по-добре, ще има повече шансове. Всеки ще се опита да извлече максимума от своите силни страни.
В първия двубой от полуфинала от Арсенал говореха за съдията, а сега ще свири рефер, с когото вие нямате победа. Притеснявате ли се от съдийството?
(Симеоне поклаща глава и не отговаря повече)
Това сега не е просто пореден мач. Какво означава той за вас?
Ще се опитаме да изиграем срещата, от която имаме нужда, с разбирането, което тя изисква, и с футболисти, които трябва да вдигнат нивото си. Убедени сме и сме сигурни какво точно искаме. Но няма да зависи само от нас.
Какво е нужно да покажат вашите футболисти?
Да са убедени в това, което трябва да направят. Планът трябва да се следва до край. Ако успеем да повторим второто полувреме от първата среща, би било страхотно.
Колко свежи са Сьорлот, Симеоне и Алварес?
Вчера се раздвижиха малко, по-добре са. Надяваме се да тренират и в деня ще решим с кого да започнем.
Готов ли е Сьорлот?
Той има много важна роля. Нуждаем се от него – било то за 60, 20 или 10 минути.
Колко решаващ може да бъде Хулиан?
Знаем какъв е Алварес в тези важни двубои. Той много добре познава английското първенство, като в първата среща беше много добър. Дано отговори по начина, който мачът изисква.
Смяната на хотела заради суеверие ли е?
Сега сме по-добре, отколкото през октомври, а хотелът беше и по-евтин. Затова го сменихме (смее се).“