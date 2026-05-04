Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Симеоне: Ако можем да повторим играта от второто полувреме на първия мач

Симеоне: Ако можем да повторим играта от второто полувреме на първия мач

  • 4 май 2026 | 20:51
  • 196
  • 0
Симеоне: Ако можем да повторим играта от второто полувреме на първия мач

Във вторник вечер Арсенал и Атлетико Мадрид ще определят единия финалист в Шампионската лига този сезон. Първият мач помежду им преди седмица завърши при 1:1, заради което изходните позиции на съперниците са равни преди реванша на “Емиратс”. През кампанията двата отбора вече веднъж се срещнаха в Лондон, като испанците загубиха тежко с 0:4 в двубой от основната фаза. Сега обаче треньорът Диего Симеоне е амбициран за реванш и продължаване към сблъсъка за трофея в Будапеща на 30 май.

Ето какво заяви Чоло на пресконференцията си:

Мислите ли много за това, което ще се случи във вторник?
Колкото и да го мислим, футболът е за футболистите. Трябва да помогнем за справянето с емоциите. Времето ти дава повече спокойствие и вътрешен мир, за да подходиш към такъв двубой.

Говори се много за напрежение?
Според мен винаги се търси нещо голямо – трофей, нещо извън ежедневното. Реалността е, че футболистите и треньорите искат мачът да започне. А този, който играе по-добре, ще има повече шансове. Всеки ще се опита да извлече максимума от своите силни страни.

В първия двубой от полуфинала от Арсенал говореха за съдията, а сега ще свири рефер, с когото вие нямате победа. Притеснявате ли се от съдийството?
(Симеоне поклаща глава и не отговаря повече)

Това сега не е просто пореден мач. Какво означава той за вас?
Ще се опитаме да изиграем срещата, от която имаме нужда, с разбирането, което тя изисква, и с футболисти, които трябва да вдигнат нивото си. Убедени сме и сме сигурни какво точно искаме. Но няма да зависи само от нас.

Какво е нужно да покажат вашите футболисти?
Да са убедени в това, което трябва да направят. Планът трябва да се следва до край. Ако успеем да повторим второто полувреме от първата среща, би било страхотно.

Колко свежи са Сьорлот, Симеоне и Алварес?
Вчера се раздвижиха малко, по-добре са. Надяваме се да тренират и в деня ще решим с кого да започнем.

Готов ли е Сьорлот?
Той има много важна роля. Нуждаем се от него – било то за 60, 20 или 10 минути.

Колко решаващ може да бъде Хулиан?
Знаем какъв е Алварес в тези важни двубои. Той много добре познава английското първенство, като в първата среща беше много добър. Дано отговори по начина, който мачът изисква.

Смяната на хотела заради суеверие ли е?
Сега сме по-добре, отколкото през октомври, а хотелът беше и по-евтин. Затова го сменихме (смее се).“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Откараха в болница ударения тежко младок на Челси

Откараха в болница ударения тежко младок на Челси

  • 4 май 2026 | 19:42
  • 2249
  • 1
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 21172
  • 40
Четирима не тренираха с Арсенал преди решителния сблъсък с Атлетико Мадрид

Четирима не тренираха с Арсенал преди решителния сблъсък с Атлетико Мадрид

  • 4 май 2026 | 17:47
  • 3045
  • 0
Томас Мюлер очаква доста различен реванш между Байерн и ПСЖ

Томас Мюлер очаква доста различен реванш между Байерн и ПСЖ

  • 4 май 2026 | 16:50
  • 1269
  • 1
Манчестър Сити стартира преговори с Фоудън

Манчестър Сити стартира преговори с Фоудън

  • 4 май 2026 | 16:43
  • 1818
  • 0
Мъри: Ще продължим да се борим докрай

Мъри: Ще продължим да се борим докрай

  • 4 май 2026 | 16:38
  • 3951
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

Стефанов: С Младен Михалев нямаме намерение да изоставим Славия, ултрасите ще платят ли седалките, които счупиха?

  • 4 май 2026 | 19:06
  • 11270
  • 70
Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

Почти остъклиха сектор "А" на "Армията"

  • 4 май 2026 | 20:37
  • 4268
  • 8
Десподов претърпя операция

Десподов претърпя операция

  • 4 май 2026 | 19:39
  • 5171
  • 6
Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 26844
  • 106
Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

Апокалипсис за Челси, зловещи сблъсъци притесниха всички

  • 4 май 2026 | 19:09
  • 21172
  • 40
Страхотна драма в решаващия сблъсък, битка до последно в Шумен

Страхотна драма в решаващия сблъсък, битка до последно в Шумен

  • 4 май 2026 | 20:07
  • 3558
  • 1