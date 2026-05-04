Симеоне: Ако можем да повторим играта от второто полувреме на първия мач

Във вторник вечер Арсенал и Атлетико Мадрид ще определят единия финалист в Шампионската лига този сезон. Първият мач помежду им преди седмица завърши при 1:1, заради което изходните позиции на съперниците са равни преди реванша на “Емиратс”. През кампанията двата отбора вече веднъж се срещнаха в Лондон, като испанците загубиха тежко с 0:4 в двубой от основната фаза. Сега обаче треньорът Диего Симеоне е амбициран за реванш и продължаване към сблъсъка за трофея в Будапеща на 30 май.

Ето какво заяви Чоло на пресконференцията си:

Мислите ли много за това, което ще се случи във вторник?

Колкото и да го мислим, футболът е за футболистите. Трябва да помогнем за справянето с емоциите. Времето ти дава повече спокойствие и вътрешен мир, за да подходиш към такъв двубой.

Говори се много за напрежение?

Според мен винаги се търси нещо голямо – трофей, нещо извън ежедневното. Реалността е, че футболистите и треньорите искат мачът да започне. А този, който играе по-добре, ще има повече шансове. Всеки ще се опита да извлече максимума от своите силни страни.

If we can make it to the ground, we’ll take the next chance. And the next. On and on until we win. pic.twitter.com/aDbmVM2PCK — Atlético de Madrid (@atletienglish) May 4, 2026

В първия двубой от полуфинала от Арсенал говореха за съдията, а сега ще свири рефер, с когото вие нямате победа. Притеснявате ли се от съдийството?

(Симеоне поклаща глава и не отговаря повече)

Това сега не е просто пореден мач. Какво означава той за вас?

Ще се опитаме да изиграем срещата, от която имаме нужда, с разбирането, което тя изисква, и с футболисти, които трябва да вдигнат нивото си. Убедени сме и сме сигурни какво точно искаме. Но няма да зависи само от нас.

Какво е нужно да покажат вашите футболисти?

Да са убедени в това, което трябва да направят. Планът трябва да се следва до край. Ако успеем да повторим второто полувреме от първата среща, би било страхотно.

Колко свежи са Сьорлот, Симеоне и Алварес?

Вчера се раздвижиха малко, по-добре са. Надяваме се да тренират и в деня ще решим с кого да започнем.

Готов ли е Сьорлот?

Той има много важна роля. Нуждаем се от него – било то за 60, 20 или 10 минути.

Колко решаващ може да бъде Хулиан?

Знаем какъв е Алварес в тези важни двубои. Той много добре познава английското първенство, като в първата среща беше много добър. Дано отговори по начина, който мачът изисква.

Смяната на хотела заради суеверие ли е?

Сега сме по-добре, отколкото през октомври, а хотелът беше и по-евтин. Затова го сменихме (смее се).“