Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Четирима не тренираха с Арсенал преди решителния сблъсък с Атлетико Мадрид

Четирима не тренираха с Арсенал преди решителния сблъсък с Атлетико Мадрид

  • 4 май 2026 | 17:47
  • 110
  • 0
Четирима не тренираха с Арсенал преди решителния сблъсък с Атлетико Мадрид

Арсенал се подготвя за реванша от полуфиналите на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид, но няколко ключови звезди отсъстваха от последната тренировка преди мача. Мартин Йодегор, Кай Хавертц, Микел Мерино и Юриен Тимбер не взеха участие в заниманието на тима тази сутрин преди срещата с Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Отборът на Микел Артета проведе открита тренировка в подготовка за реванша от полуфиналния сблъсък с испанския тим.

Легендата Пирес за Атлетико - Арсенал: Изкуството да се защитаваш, някои не го харесват
Легендата Пирес за Атлетико - Арсенал: Изкуството да се защитаваш, някои не го харесват

Четиримата бяха сред забележимите отсъстващи от сесията, което почти със сигурност предполага, че няма да бъдат на разположение за двубоя утре вечер в северен Лондон. Сблъсъкът е напълно отворен след равенството 1:1 в Мадрид в първия мач. Микел Мерино пътува с “артилеристите” за Мадрид, но само за да стане ясно, че не е в състояние да вземе участие в мача. След победата над “котиджърс” в събота, Микел Артета заяви, че ситуацията около Тимбер и Хавертц няма да бъдат на разположение.

“Нека видим как са всички утре сутринта. Очевидно не успяхме да тренираме много, така че утре имаме окончателна информация. Кай Хавертц и Юриен Тимбер ще отсъстват”, заяви Артета след срещата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

  • 4 май 2026 | 14:15
  • 1270
  • 0
В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

  • 4 май 2026 | 14:09
  • 3528
  • 0
Фабио Капело: Роналдо мислеше само за жени, а Кройф беше надменен

Фабио Капело: Роналдо мислеше само за жени, а Кройф беше надменен

  • 4 май 2026 | 13:39
  • 2598
  • 4
На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

  • 4 май 2026 | 12:36
  • 8196
  • 8
Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

  • 4 май 2026 | 12:31
  • 1772
  • 0
Скандал: Неймар блъснал и ударил шамар на Робиньо-младши

Скандал: Неймар блъснал и ударил шамар на Робиньо-младши

  • 4 май 2026 | 12:05
  • 1568
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 16407
  • 65
Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

  • 4 май 2026 | 15:42
  • 12828
  • 16
Челси 0:2 Нотингам, Коул Палмър пропусна дузпа

Челси 0:2 Нотингам, Коул Палмър пропусна дузпа

  • 4 май 2026 | 17:00
  • 4480
  • 13
Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 12055
  • 67
Вихрен 0:0 Фратрия

Вихрен 0:0 Фратрия

  • 4 май 2026 | 17:45
  • 839
  • 2
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 20767
  • 42