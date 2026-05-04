Четирима не тренираха с Арсенал преди решителния сблъсък с Атлетико Мадрид

Арсенал се подготвя за реванша от полуфиналите на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид, но няколко ключови звезди отсъстваха от последната тренировка преди мача. Мартин Йодегор, Кай Хавертц, Микел Мерино и Юриен Тимбер не взеха участие в заниманието на тима тази сутрин преди срещата с Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Отборът на Микел Артета проведе открита тренировка в подготовка за реванша от полуфиналния сблъсък с испанския тим.
Четиримата бяха сред забележимите отсъстващи от сесията, което почти със сигурност предполага, че няма да бъдат на разположение за двубоя утре вечер в северен Лондон. Сблъсъкът е напълно отворен след равенството 1:1 в Мадрид в първия мач. Микел Мерино пътува с “артилеристите” за Мадрид, но само за да стане ясно, че не е в състояние да вземе участие в мача. След победата над “котиджърс” в събота, Микел Артета заяви, че ситуацията около Тимбер и Хавертц няма да бъдат на разположение.
“Нека видим как са всички утре сутринта. Очевидно не успяхме да тренираме много, така че утре имаме окончателна информация. Кай Хавертц и Юриен Тимбер ще отсъстват”, заяви Артета след срещата.
