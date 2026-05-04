Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

Шампионската лига достига своята кулминация, а стадион "Емиратс" ще бъде арена на решителния сблъсък между Арсенал и Атлетико Мадрид. Това е двубоят-реванш от 1/2-финалната фаза, а залогът не може да бъде по-висок – място на големия финал в най-престижния клубен турнир. Първата среща в Мадрид завърши при резултат 1:1, като и двата гола паднаха от дузпи. Виктор Гьокереш изведе "артилеристите" напред в края на първото полувреме, но Хулиан Алварес възстанови равенството в 56-ата минута. Сега, без правилото за гол на чужд терен, всичко започва отначало в Лондон и всички тръпнем в очакване за нов епичен сблъсък.

Арсенал демонстрира изключителна зрялост през този сезон в Европа. Отборът първо спечели груповата фаза, а след това в елиминациите момчетата на Микел Артета първо се справиха с германския Байер (Леверкузен) на осминафиналите, а след това преодоляха съпротивата на португалския Спортинг (Лисабон). Лондончани показват стабилност в защита и ефективност в предни позиции, което ги превърна в един от основните фаворити за трофея.

Атлетико Мадрид, от своя страна, отново показа своя несломим характер под ръководството на Диего Симеоне. Пътят на "дюшекчиите" до полуфинала премина през драматични сблъсъци. На осминафиналите те елиминираха английския Тотнъм, а в четвъртфиналната фаза успяха да изхвърлят от турнира испанския гранд Барселона. Мадридчани са известни с умението си да печелят важни битки и ще търсят нов подвиг на английска земя.

В исторически план двата отбора имат интересна история. Феновете на Арсенал все още помнят отпадането на същия етап, но в Лига Европа през 2018 г., когато Атлетико продължи напред след 1:1 в Лондон и победа с 1:0 в Мадрид. Въпреки това, в по-новата история предимството е на страната на англичаните. По-рано през този сезон, в груповата фаза на Шампионската лига, Арсенал разгроми Атлетико с 4:0 на "Емиратс" с голове на Габриел Магаляеш, Габриел Мартинели и два на Виктор Гьокереш.

Статистиката показва, че това е четвърти полуфинал за Арсенал в турнира, като досега те са успявали да стигнат до финала само веднъж (през 2006 г.). За Атлетико Мадрид това е осмо участие на това стъпало, като в три от случаите са продължавали към финала, но все още търсят своята първа титла. Любопитен факт е, че Арсенал постигна най-голямата си победа срещу испански отбор именно срещу Атлетико в груповата фаза миналия октомври.

Арсенал влиза в мача в отлична форма, след като през уикенда победи Фулъм с 3:0 в Премиър лийг. В последните си пет мача лондончани записаха две победи, две равенства и само една загуба (от Манчестър Сити). Отборът изглежда физически подготвен и тактически дисциплиниран за най-важния си мач през годината.

Атлетико Мадрид също загря за реванша с победа, надделявайки над Валенсия с 2:0 в Ла Лига. Формата на мадридчани в последните пет срещи е идентична с тази на техния съперник – две победи, две равенства и една загуба. Тимът на Симеоне показва, че може да бележи голове, но защитата им ще бъде подложена на сериозен тест в Лондон.

Микел Артета и Диего Симеоне са се изправяли един срещу друг само веднъж преди този полуфинален сблъсък – в споменатия мач от груповата фаза, спечелен убедително от Артета. Испанецът залага на контрол над топката, докато аржентинецът е майстор на тактическото надхитряне и контраатаките. Така че ще видим кой стил ще се окаже печеливш тази вечер.

В Атлетико си отдъхнаха: Хулиан Алварес ще играе в реванша с Арсенал

В светлината на прожекторите ще бъдат голмайсторите. За Арсенал Виктор Гьокереш е в страхотна форма с 5 гола в турнира до момента. За гостите Хулиан Алварес е истинско острие, като вече има 10 попадения в Шампионската лига през сезона и е основната заплаха за вратата на Давид Рая.

Арсенал има някои притеснения около състава си. Микел Мерино и Юриен Тимбър са твърдо аут поради контузии. Под сериозен въпрос до последно ще бъдат капитанът Мартин Йодегор и Кай Хаверц, чието отсъствие би било голям удар за креативността на тима. Въпреки това, завръщането на ключови фигури в защита дава увереност на Артета.

Диего Симеоне също не може да разчита на пълния си потенциал. Нико Гонзалес, Хосе Хименес и Пабло Бариос са в лазарета и пропускат пътуването до Лондон. Липсата на Хименес в центъра на отбраната може да се окаже критична срещу мощната атака на домакините, но Атлетико разполага с опитни играчи като Коке и Гризман, които знаят как се печелят подобни мачове.