Легендата Пирес за Атлетико - Арсенал: Изкуството да се защитаваш, някои не го харесват

Бившият футболист на Арсенал Робер Пирес говори пред агенция "Франс прес" преди реванша между отбора от Лондон и Атлетико Мадрид от полуфиналите на Шампионската лига. Французинът е на мнение, че този двубой се различава напълно от срещата между Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен. "Не трябва да очакваме това, което стана между ПСЖ и Байерн, съвсем не. Ще бъде много позиционен мач, хипер защитен. Може би ще бъде трудно физически и ще бъде нервно, може да има щети от двете страни", каза пред АФП Пирес, който е участвал в единствения финал на Арсенал в Шампионската лига през 2006.

"Наслаждавах се да гледам ПСЖ - Байерн. Арсенал и Атлетико е друг начин да се играе футбол. Има някои, които не обичат този футбол, няма проблем. Като бивш футболист мога да кажа, че е цяло изкуство да се защитаваш, а двата отбора го правят много добре", смята той. "Микел Артета е наясно с футбола, който играе отборът му. Но от него се иска да побеждава. Хората казват, че те могат само да се защитават и вкарват от статични положения. Но защо другите не го правят? Защото това са си оръжия - корнерите и пряк свободните удари. Хората критикуват, а на мен ми е забавно", казва още Пирес.

