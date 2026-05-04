Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Шампионска лига
  3. Легендата Пирес за Атлетико - Арсенал: Изкуството да се защитаваш, някои не го харесват

Легендата Пирес за Атлетико - Арсенал: Изкуството да се защитаваш, някои не го харесват

  • 4 май 2026 | 15:52
  • 279
  • 0
Легендата Пирес за Атлетико - Арсенал: Изкуството да се защитаваш, някои не го харесват

Бившият футболист на Арсенал Робер Пирес говори пред агенция "Франс прес" преди реванша между отбора от Лондон и Атлетико Мадрид от полуфиналите на Шампионската лига. Французинът е на мнение, че този двубой се различава напълно от срещата между Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен. "Не трябва да очакваме това, което стана между ПСЖ и Байерн, съвсем не. Ще бъде много позиционен мач, хипер защитен. Може би ще бъде трудно физически и ще бъде нервно, може да има щети от двете страни", каза пред АФП Пирес, който е участвал в единствения финал на Арсенал в Шампионската лига през 2006.

В Атлетико си отдъхнаха: Хулиан Алварес ще играе в реванша с Арсенал
В Атлетико си отдъхнаха: Хулиан Алварес ще играе в реванша с Арсенал

"Наслаждавах се да гледам ПСЖ - Байерн. Арсенал и Атлетико е друг начин да се играе футбол. Има някои, които не обичат този футбол, няма проблем. Като бивш футболист мога да кажа, че е цяло изкуство да се защитаваш, а двата отбора го правят много добре", смята той. "Микел Артета е наясно с футбола, който играе отборът му. Но от него се иска да побеждава. Хората казват, че те могат само да се защитават и вкарват от статични положения. Но защо другите не го правят? Защото това са си оръжия - корнерите и пряк свободните удари. Хората критикуват, а на мен ми е забавно", казва още Пирес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

  • 4 май 2026 | 14:15
  • 941
  • 0
В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

  • 4 май 2026 | 14:09
  • 2583
  • 0
Фабио Капело: Роналдо мислеше само за жени, а Кройф беше надменен

Фабио Капело: Роналдо мислеше само за жени, а Кройф беше надменен

  • 4 май 2026 | 13:39
  • 1913
  • 1
На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

  • 4 май 2026 | 12:36
  • 6020
  • 6
Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

  • 4 май 2026 | 12:31
  • 1504
  • 0
Скандал: Неймар блъснал и ударил шамар на Робиньо-младши

Скандал: Неймар блъснал и ударил шамар на Робиньо-младши

  • 4 май 2026 | 12:05
  • 1344
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 10694
  • 36
Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

  • 4 май 2026 | 15:42
  • 4873
  • 9
Изненадващ титуляр за Челси, Нето и Гарначо дори не са в групата (съставите)

Изненадващ титуляр за Челси, Нето и Гарначо дори не са в групата (съставите)

  • 4 май 2026 | 16:07
  • 671
  • 0
Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 10593
  • 64
Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

  • 4 май 2026 | 09:50
  • 13520
  • 33
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 17582
  • 38