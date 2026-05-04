На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

Рафиня се превърна в една от звездите на Барселона и един от най-важните играчи на тима в последните сезони, но мястото му на “Камп Ноу” отново е поставяно под въпрос, информират “Скай Спортс” и местното издание “Спорт”. Бразилецът продължава да привлича погледите върху себе си и шефовете на каталунците са били информирани, че могат да очакват солидна оферта на стойност около 90 милиона евро през лятото. Това е твърде солидна сума и шефовете на гранда са сериозно заинтригувани от възможността да се разделят с Рафиня срещу толкова впечатляваща оферта, която е разглеждана като възможност за ключов приход, който ще позволи на клуба да се впише лесно в критериите на Ла Лига за финансовия феърплей и правилото 1 към 1, но също така и за планираната селекция през лятото.

Друг фактор, който би могъл да наклони везните в полза на раздяла с Рафиня е договора на футболиста. Бразилецът подписа нов контракт през 2025 година, който е с продължителност до 2028 година, а заплатата би могла да достигне до 30 милиона евро с всички включени бонуси. Сумата се вижда твърде висока на ръководството на Барселона и на “Камп Ноу” определено разсъждават върху възможността да вземат играч с по-ниски финансови изисквания. Определено не е за пренебрегване и възрастта на Рафиня. Той е на 29 години и това е подобна солидна оферта е разглеждана като последната възможност за него да бъдат взети толкова много пари.

По самата оферта работи лично агентът на бразилската звезда - Пини Захави. Именно той е информирал хората в Барса, че подобна оферта предстои и тя най-вероятно ще е от страна на клуб от Саудитска Арабия, където вече спешно търсят нови звезди, които да възобновят интереса към местното първенство. Самит футболист предпочита да остане в клуба и не приема с охота възможността да напусне, но това би могло да се промени, ако получи ясно послание от шефовете, че предпочитат той да не бъде част от клуба.

