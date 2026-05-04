В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

Барселона работи активно по селекцията си за новия сезон, като в момента обсъжда привличането на ляв защитник и фаворит е бразилецът от Монако Кайо Енрике, пише вестник "Мундо Депортиво". От каталунския клуб вече са се свързани с агента на футболиста Джулиано Бертолучи, като от Монако не изключват продажбата на играчи, като е фиксирана цена от окол 15 милиона евро за начало за преговорите.

Спортният директор на Барселона Деко ще води преговорите, като идеята му е да докара в отбора ляв защитник с офанзивни качества, който може да се адаптира към различни тактически варианти. В началото Барселона се е насоличила към испанския национал Марк Кукурея, но сериозните финансови претенции на Челси са охладили ентусиазма на каталунците. Кайо Енрике е национал на Бразилия, като има пет срещи за селекцията на Карло Анчелоти. Отношенията между двата клуба са много добри, като в Монако играе под наем Ансу Фати от Барселона, който има клауза от 11 милиона евро за окончателното му откупуване.

Информацията се допълва появилите се спекулации, че на "Камп Ноу" се готвят за раздяла с Алехандро Балде. Бранителят е спряган за трансфер, а каталунската преса информира, че шефовете на Барса се надяват, че биха могли да генерират 50 милиона евро от раздяла с играча, които да бъдат вложени в селекцията през лятото.

Снимки: Gettyimages