Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

  • 4 май 2026 | 14:09
  • 708
  • 0
В Барселона харесаха новоизлюпен бразилски национал за ново попълнение

Барселона работи активно по селекцията си за новия сезон, като в момента обсъжда привличането на ляв защитник и фаворит е бразилецът от Монако Кайо Енрике, пише вестник "Мундо Депортиво". От каталунския клуб вече са се свързани с агента на футболиста Джулиано Бертолучи, като от Монако не изключват продажбата на играчи, като е фиксирана цена от окол 15 милиона евро за начало за преговорите.

На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба
На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

Спортният директор на Барселона Деко ще води преговорите, като идеята му е да докара в отбора ляв защитник с офанзивни качества, който може да се адаптира към различни тактически варианти. В началото Барселона се е насоличила към испанския национал Марк Кукурея, но сериозните финансови претенции на Челси са охладили ентусиазма на каталунците.  Кайо Енрике е национал на Бразилия, като има пет срещи за селекцията на Карло Анчелоти. Отношенията между двата клуба са много добри, като в Монако играе под наем Ансу Фати от Барселона, който има клауза от 11 милиона евро за окончателното му откупуване. 

От Интер обявиха, че Бастони остава, но Барселона няма да се откаже
От Интер обявиха, че Бастони остава, но Барселона няма да се откаже

Информацията се допълва появилите се спекулации, че на "Камп Ноу" се готвят за раздяла с Алехандро Балде. Бранителят е спряган за трансфер, а каталунската преса информира, че шефовете на Барса се надяват, че биха могли да генерират 50 милиона евро от раздяла с играча, които да бъдат вложени в селекцията през лятото.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

Официално: Виляреал се разделя с треньора, който ги вкара в Шампионската лига

  • 4 май 2026 | 14:15
  • 410
  • 0
Фабио Капело: Роналдо мислеше само за жени, а Кройф беше надменен

Фабио Капело: Роналдо мислеше само за жени, а Кройф беше надменен

  • 4 май 2026 | 13:39
  • 1088
  • 0
На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

На "Камп Ноу" очакват солидна оферта за Рафиня, която може да запрати бразилеца далеч от клуба

  • 4 май 2026 | 12:36
  • 3452
  • 5
Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

Фабрегас: Бих се завърнал в Премиър лийг, това е най-добрата лига в света

  • 4 май 2026 | 12:31
  • 1072
  • 0
Скандал: Неймар блъснал и ударил шамар на Робиньо-младши

Скандал: Неймар блъснал и ударил шамар на Робиньо-младши

  • 4 май 2026 | 12:05
  • 995
  • 2
Собослай: Едва в началото на второто показахме истинското ни лице

Собослай: Едва в началото на второто показахме истинското ни лице

  • 4 май 2026 | 12:05
  • 1097
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 3461
  • 11
Съдиите скочиха на Цветомир Найденов, призоваха го да извади доказателства

Съдиите скочиха на Цветомир Найденов, призоваха го да извади доказателства

  • 4 май 2026 | 14:39
  • 1163
  • 0
Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 8306
  • 62
Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

  • 4 май 2026 | 09:50
  • 11499
  • 31
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 13369
  • 26
Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

  • 4 май 2026 | 09:02
  • 14210
  • 14