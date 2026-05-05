Защитник на Рома е в полезрението на Барселона

  • 5 май 2026 | 06:33
Барселона си е поставил за приоритет привличането на нов централен защитник, който да даде сигурност на дългосрочния проект на клуба. Наясно с трудностите по евентуалния трансфер на Алесандро Баснони от Интер, каталунският гранд следи внимателно представянето на Еван Ндика от Рома.

Що се отнася до селекцията, спортният директор Деко работи почти без почивка за намирането на нов лидер в отбраната, който да пасне на амбициозния проект за настоящето и бъдещето. Основна цел е Алесандро Бастони, но от Интер нямат никакво намерение да се разделят лесно с един от стълбовете в защитата си.

Именно поради тази причина, според информация на журналиста Джанлука Ди Марцио, носителят на Суперкупата на Испания е насочил поглед към Еван Ндика. Централният защитник демонстрира класа и лидерски качества с екипа на Рома, което го превръща в потенциален скрит коз за състава на Барса за лятото.

С оглед на предстоящия летен трансферен прозорец, този футболист представлява по-реалистична алтернатива от икономическа гледна точка за тима на Ханзи Флик. Очаква се „джалоросите“ да опитат да отблъснат всякакви оферти за своя играч, но бранителят може да се превърне във все по-атрактивна опция за каталунския гранд.

