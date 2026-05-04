Президентът на ФИА: Формула 1 се завръща към V8 двигатели

Формула 1 ще се откаже от настоящите си хибридни V6 двигатели в полза на завръщане към V8 агрегати с „незначителна електрификация“, обеща президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем.

Новите двигатели във Формула 1 за 2026, които разчитат на почти равномерно разпределение (50/50) между двигател с вътрешно горене и електрическа мощност, са в употреба едва от няколко състезания, но вече предизвикаха сериозни спорове заради своята сложност и влиянието им върху зрелището.

"I saw you!" 👀



The top three reacted in the post-race cooldown room to the action-packed Miami Grand Prix 🗣️👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/WA7tGTgjFd — Formula 1 (@F1) May 4, 2026

Макларън: Норис не спечели в Маями заради 0,7 секунди

Вече бяха направени промени в правилата за тяхното използване, като се водят и дискусии дали могат да се предприемат по-големи корекции за 2027 или след това.

Дори и съотношението между V6 и електрическата мощност да бъде променено, основната архитектура на задвижващите системи едва ли ще се промени в следващите няколко години. Причината е, че разработването на тези правила отне години, а производителите са инвестирали огромни суми в тяхното създаване.

Наказаха Верстапен с 5 секунди, той запази петото си място

Въпреки това се водят разговори за ускорено въвеждане на следващото поколение двигатели, като преминаването към по-прости и по-шумни V8 агрегати отдавна изглежда най-вероятният вариант.

Миналата година предложението на Бин Сулайем, за преминаване към V10 двигатели беше отхвърлено поради липса на подкрепа от производителите. Смята се обаче, че сега те са по-отворени към намаляване на общата електрическа мощност, тъй като автомобилната индустрия промени визията си в сравнение с преди няколко години, когато концепцията за 50/50 беше смятана за необходима.

Готов ли е Антонели за битката за титлата?

Следващият цикъл на правила за двигателите е предвиден за 2031 година. През април президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали заяви пред The Race, че заинтересованите страни вече не са „притиснати в ъгъла“ относно типа двигател, който могат да изберат, и намекна, че новите правила могат да влязат в сила и по-рано.

Сега Бин Сулайем обяви, че преминаването към V8 е „въпрос на време“ и че „V8 идва“.

Хаджар за катастрофата: Много съм ядосан!

В изказвания, цитирани от Reuters по време на уикенда в Маями, той заяви, че промяната може да се случи още през 2030, ако достатъчно производители се съгласят.

„Ще чуете за това много скоро и то ще бъде с много, много незначителна електрификация - каза той. - Аз съм позитивно настроен, те искат това да се случи. Но да кажем, че производителите не го одобрят за 2030. Ще се случи на следващата година. През 2031 така или иначе е решено. Ще бъде направено.“

Ако се предпочете V8 пред V10, който също е на масата за преговори, разговорите с производителите на двигатели ще се съсредоточат върху точния момент и приемливия процент на електрификация, като същевременно се гарантира, че двигателят с вътрешно горене остава доминиращият фактор.

Президентът на ФИА мисли, че Верстапен няма да напусне Формула 1

Предишното поколение двигатели черпеше над 80% от мощността си от V6 агрегата. Вероятно е следващите двигатели да имат по-голям електрически компонент от този, но съотношението ще бъде по-близо до него, отколкото до това при двигателите от 2026 г.

След като идеята му за V10 беше отхвърлена миналата година, Бен Сулайем очерта план за преминаване към V8 през 2029 или 2030 г., като за производителите ще бъдат привлекателни повече стандартизирани компоненти и използването на устойчиви горива.

Моторите за сезон 2031 ще са ясни през август?

Той вярва, че V8 е правилната посока, защото осигурява „звук, по-малка сложност и по-ниско тегло“.

Това съвпада с казаното от Доменикали, който определи намаляването на разходите и теглото като приоритети за следващия цикъл от правила.

Налице е съгласие между Формула 1 и ФИА, че двигателят трябва да бъде по-опростен и по-традиционен, като същевременно запази достатъчно привлекателност за производителите.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages