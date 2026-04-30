  Sportal.bg
  Моторите за сезон 2031 ще са ясни през август?

Моторите за сезон 2031 ще са ясни през август?

  • 30 апр 2026 | 15:11
  • 302
  • 0
Моторите за сезон 2031 ще са ясни през август?

Сезон 2031 ще даде началото на следващия етап от развитието на Формула 1, като тогава в сила ще влязат следващите технически правила, които засягат задвижващите системи. В момента параметрите им се обсъждат във Формула 1, а ФИА иска те да ясни през август.

Според германското списание auto motor und sport, всички доставчици на задвижващи системи във Формула 1 са съгласни, че бъдещите мотори трябва да изискват по-малко инвестиции и да са с по-семпла конструкция. Засега предпочитанията са за V8 двигатели с турбо и стандартна мотор-генераторна група MGU-K. Като отсега е ясно, че двигателите ще работят с екологично чист бензин.

Електрическата част от задвижващата система ще е с доста по-ниска мощност от сегашните, което пък ще елиминира нуждата от постоянно зареждане на батерията - основната слабост на сегашните правила.

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали коментира, че не трябва дискусията да се бави твърде много, тъй като производителите на мотори ще имат нужда от време за разработването на новите задвижващи системи.

А техническият директор на ФИА Жан Монро коментира, че във федерацията разчитат на това, че обсъждането на новите мотори ще бъде приключен до лятната пауза през август.

Снимки: Gettyimages

