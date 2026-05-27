Кал Кръчлоу пред неочаквано завръщане в MotoGP

Кал Кръчлоу може да направи неочаквано завръщане в MotoGP като заместник на контузения Йоан Зарко в състава на LCR Хонда, съобщава motorsport.com.

Зарко получи сериозна травма на лявото си коляно при падането си при първия рестарт на Гран При на Каталуния в Барселона. Французинът ще отсъства сравнително дълго, тъй като трябва да минат няколко седмици преди той да може да се оперира.

В същото време LCR Хонда работи по намирането на негов заместник, който може да е Кръчлоу. Британецът не е стартирал в MotoGP от края на 2023 година насам, когато участва с „уайлд кард“ с Ямаха в Гран При на Япония на „Мотеги“.

Motorsport.com съобщава, че днес Кръчлоу е на „Мизано“, където тества с LCR Хонда преди да се реши дали той ще замени Зарко. Самият факт, че LCR Хонда прибягва до подобен ход е доказателство за липсата на резервен състезател в лагера на Хонда.

От една страна Такааки Накагами е фокусиран изцяло върху разработката на новия 850-кубиков мотор за сезон 2027, а от друга Алейш Еспаргаро продължава да се възстановява от една много тежка контузия. Испанецът пострада по време на падане в хода на частен тест на „Сепанг“ в началото на април, когато счупи и четири прешлена.

Така от LCR Хонда са прибягнали до това да потърсят Кръчлоу, който беше титуляр на сателитния тим на Хонда в периода 2015-2020. С него британецът спечели три победи в кралския клас и се качи на подиума още девет пъти.

