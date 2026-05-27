  Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  20 години от един от най-спорните моменти в кариерата на Михаел Шумахер

20 години от един от най-спорните моменти в кариерата на Михаел Шумахер

Михаел Шумахер е един от най-успешните пилоти в цялата история на Формула 1, но неговата кариера е белязана от не един или два спорни момента.

Един от най-запомнящите се от тях настъпи на този ден преди точно 20 година по време на квалификацията за Гран При на Монако. Тогава пилотът на Ферари беше дал най-добро време в заключителните минути на битката за полпозишъна, когато изведнъж камерите показаха как той е спрял в „Раскас“. Последвалите жълти флагове не позволиха на съперниците на Шумахер и най-вече на Фернандо Алонсо да подобрят времето на германеца и така той спечели квалификацията.

По-късно обаче германецът беше наказан много солен, тъй като стюардите го пратиха да стартира от дъното на стартовата решетка, а полпозишънът стана притежание на Алонсо. Причината за тази толкова тежка санкция беше заключението на комисарите, че Шумахер не е допуснал грешка, а е действал умишлен с идеята да попречи на своите съперници. Това мнение беше споделено от почти всички в падока, с изключение на хората във Ферари.

„Това е най-евтиното и мръсно нещо, което съм виждал във Формула 1. Той трябва да напусне спорта и да се прибере у дома“, бяха думите на световния шампион за 1982 година Кеке Розберг.

В състезанието в Княжеството на следващия ден Шумахер успя да си проправи път до петото място, след като стартира от пит-лейна, за да напълни максимално резервоара си с гориво. В същото време Алонсо успя да спечели, с което увеличи аванса си пред Шумахер на върха на генералното класиране на 21 точки. В края на сезона испанецът триумфира със своята втора поредна титла с преднина от 13 пункта пред Шумахер, който направи много силна втора половина на кампанията.

