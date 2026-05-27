Тестовият пилот на Дукати сменя Алекс Маркес за Гран При на Италия

Отборът на Грезини Дукати обяви, че тестовият пилот на Дукати Микеле Пиро ще замени контузения Алекс Маркес по време на предстоящата този уикенд Гран При на Италия на „Муджело“.

.#ItalianGP Michele Pirro #51 will replace Álex Márquez #73 in the BK8 Gresini MotoGP garage. pic.twitter.com/LkfWvDUPBr — Gresini Racing (@GresiniRacing) May 26, 2026

Както е известно по-малкият от братята Маркес има спукан шиен прешлен след зверската си катастрофа в надпреварата за Гран При на Каталуния в Барселона. Отделно испанецът е и с фрактура на дясната ключица и със сигурност ще пропусне предстоящата Гран При на Италия, както и Гран При на Унгария миналата седмица.

На „Муджело“ Маркес ще бъде заменен от Пиро, за когото това ще е второ участие в MotoGP през 2026 година. В началото на сезона италианецът замени другия пилот на Грезини – Фермин Алдегер в Гран При на Тайланд на „Бурирам“ и финишира 19-ти в състезанието.

Все още не е ясно кой ще смени Маркес в Унгария идната седмица, но е много вероятно това да е звездата на Дукати в Световния супербайк шампионат (WSBK) Николо Булега. Италианецът няма как да стартира на „Муджело“ този уикенд, тъй като WSBK е в Арагон по същото време.

