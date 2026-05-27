  Тестовият пилот на Дукати сменя Алекс Маркес за Гран При на Италия

  • 27 май 2026 | 13:35
Отборът на Грезини Дукати обяви, че тестовият пилот на Дукати Микеле Пиро ще замени контузения Алекс Маркес по време на предстоящата този уикенд Гран При на Италия на „Муджело“.

Както е известно по-малкият от братята Маркес има спукан шиен прешлен след зверската си катастрофа в надпреварата за Гран При на Каталуния в Барселона. Отделно испанецът е и с фрактура на дясната ключица и със сигурност ще пропусне предстоящата Гран При на Италия, както и Гран При на Унгария миналата седмица.

На „Муджело“ Маркес ще бъде заменен от Пиро, за когото това ще е второ участие в MotoGP през 2026 година. В началото на сезона италианецът замени другия пилот на Грезини – Фермин Алдегер в Гран При на Тайланд на „Бурирам“ и финишира 19-ти в състезанието.

Все още не е ясно кой ще смени Маркес в Унгария идната седмица, но е много вероятно това да е звездата на Дукати в Световния супербайк шампионат (WSBK) Николо Булега. Италианецът няма как да стартира на „Муджело“ този уикенд, тъй като WSBK е в Арагон по същото време.

Снимки: Gettyimages

