Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Готов ли е Антонели за битката за титлата?

Готов ли е Антонели за битката за титлата?

  • 4 май 2026 | 14:18
  • 251
  • 0

На пръв поглед този въпрос звучи като много закъснял, след като лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели спечели три от първите четири състезания този сезон.

Но с всяка изминала седмица Антонели е все по-убедителен в представянето си и бройката на скептиците относно участието му в битката за титлата постоянно намалява. Три победи в първите 4 старта те извеждат начело в класирането, но когато има 18 кръга и предстои непредвидена битка за развитието на колите, трудно е да се каже, че Антонели е големият фаворит. И да не забравяме, че това е едва вторият сезон на италианеца във Формула 1.

Макларън: Норис не спечели в Маями заради 0,7 секунди
Макларън: Норис не спечели в Маями заради 0,7 секунди

Според много специалисти Антонели все още е по-скоро “нешлифовани диамант” и не е напълно готов за големите битки. Но талантът му е неоспорим и той върви със страхотна скорост и по-зряло поведение на пистата тази година. Също така, Андреа не е показал, че напрежението в Мерцедес и на върха на класирането му се отразява, да не говорим за битките гума до гума в Маями, където също действа решително и безгрешно.

Наказаха Верстапен с 5 секунди, той запази петото си място
Наказаха Верстапен с 5 секунди, той запази петото си място

Антонели е прекарал април в опити да отстрани слабостите, които видяхме в началото на сезона - като загубените стартове, въпреки че тук трябва да се очаква повече от Мерцедес по отношение облекчаването на стартовата процедура. Тото Волф вече определи тези проблеми, които ги има и при Джордж Ръсел като “неприемливи” и за отстраняването им са отделени сериозни ресурси, така че е въпрос на време.

Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями
Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

Все пак, фактите са впечатляващи - Антонели спечели последните три състезания във Формула 1, след като стартира и в трите от първа позиция. Така че, сега той е претендентът на Мерцедес за световната титла, а не Джордж Ръсел. Да видим какъв ще е отговорът на британеца и каква ще е следващата крачка на Антонели.

Тото Волф: Важно е Антонели да остане здраво стъпил на земята
Тото Волф: Важно е Антонели да остане здраво стъпил на земята
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Наказаха Верстапен с 5 секунди, той запази петото си място

Наказаха Верстапен с 5 секунди, той запази петото си място

  • 4 май 2026 | 13:59
  • 477
  • 0
Макларън: Норис не спечели в Маями заради 0,7 секунди

Макларън: Норис не спечели в Маями заради 0,7 секунди

  • 4 май 2026 | 13:35
  • 1011
  • 0
20 секунди наказание за Леклер, което го прати на 8-о място

20 секунди наказание за Леклер, което го прати на 8-о място

  • 4 май 2026 | 00:45
  • 4034
  • 5
Доста работа за стюардите след финала в Маями

Доста работа за стюардите след финала в Маями

  • 4 май 2026 | 00:14
  • 2522
  • 0
Шарл Леклер: Захвърлих едно много силно състезание в кофата

Шарл Леклер: Захвърлих едно много силно състезание в кофата

  • 3 май 2026 | 23:46
  • 4278
  • 0
Тото Волф: Важно е Антонели да остане здраво стъпил на земята

Тото Волф: Важно е Антонели да остане здраво стъпил на земята

  • 3 май 2026 | 23:44
  • 2865
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 3518
  • 11
Съдиите скочиха на Цветомир Найденов, призоваха го да извади доказателства

Съдиите скочиха на Цветомир Найденов, призоваха го да извади доказателства

  • 4 май 2026 | 14:39
  • 1232
  • 0
Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 8328
  • 62
Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

  • 4 май 2026 | 09:50
  • 11513
  • 31
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 13411
  • 26
Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

  • 4 май 2026 | 09:02
  • 14230
  • 14