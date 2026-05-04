Готов ли е Антонели за битката за титлата?

На пръв поглед този въпрос звучи като много закъснял, след като лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели спечели три от първите четири състезания този сезон.

Но с всяка изминала седмица Антонели е все по-убедителен в представянето си и бройката на скептиците относно участието му в битката за титлата постоянно намалява. Три победи в първите 4 старта те извеждат начело в класирането, но когато има 18 кръга и предстои непредвидена битка за развитието на колите, трудно е да се каже, че Антонели е големият фаворит. И да не забравяме, че това е едва вторият сезон на италианеца във Формула 1.

Според много специалисти Антонели все още е по-скоро “нешлифовани диамант” и не е напълно готов за големите битки. Но талантът му е неоспорим и той върви със страхотна скорост и по-зряло поведение на пистата тази година. Също така, Андреа не е показал, че напрежението в Мерцедес и на върха на класирането му се отразява, да не говорим за битките гума до гума в Маями, където също действа решително и безгрешно.

Антонели е прекарал април в опити да отстрани слабостите, които видяхме в началото на сезона - като загубените стартове, въпреки че тук трябва да се очаква повече от Мерцедес по отношение облекчаването на стартовата процедура. Тото Волф вече определи тези проблеми, които ги има и при Джордж Ръсел като “неприемливи” и за отстраняването им са отделени сериозни ресурси, така че е въпрос на време.

Все пак, фактите са впечатляващи - Антонели спечели последните три състезания във Формула 1, след като стартира и в трите от първа позиция. Така че, сега той е претендентът на Мерцедес за световната титла, а не Джордж Ръсел. Да видим какъв ще е отговорът на британеца и каква ще е следващата крачка на Антонели.

Снимки: Imago