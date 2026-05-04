Наказаха Верстапен с 5 секунди, той запази петото си място

Стюардите на Гран При на Маями наказаха с 5 секунди Макс Верстапен за настъпването на бялата линия на излизане от бокса при смяната на гумите му в 7 обиколка. В хода на състезанието обаче стюардите не успяха да стигнат до решение и то беше отложено за след финала.
На финала обаче Макс беше на повече от 5 секунди пред Люис Хамилтън, който излезе 6-и заради 20-секундното наказание на Шарл Леклер с другото Ферари, така че Верстапен запази петото си място.
Стюардите обясниха в свое изявление, че решението им се е забавило, тъй като веднага след инцидента на Макс не е имало достатъчно видео доказателства, за да решат случая, при който Макс настъпи бялата линия с предна лява гума при връщането си на пистата.