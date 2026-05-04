  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Наказаха Верстапен с 5 секунди, той запази петото си място

  • 4 май 2026 | 13:59
Стюардите на Гран При на Маями наказаха с 5 секунди Макс Верстапен за настъпването на бялата линия на излизане от бокса при смяната на гумите му в 7 обиколка. В хода на състезанието обаче стюардите не успяха да стигнат до решение и то беше отложено за след финала.

На финала обаче Макс беше на повече от 5 секунди пред Люис Хамилтън, който излезе 6-и заради 20-секундното наказание на Шарл Леклер с другото Ферари, така че Верстапен запази петото си място.

Стюардите обясниха в свое изявление, че решението им се е забавило, тъй като веднага след инцидента на Макс не е имало достатъчно видео доказателства, за да решат случая, при който Макс настъпи бялата линия с предна лява гума при връщането си на пистата.

