Наказаха Верстапен с 5 секунди, той запази петото си място

Стюардите на Гран При на Маями наказаха с 5 секунди Макс Верстапен за настъпването на бялата линия на излизане от бокса при смяната на гумите му в 7 обиколка. В хода на състезанието обаче стюардите не успяха да стигнат до решение и то беше отложено за след финала.

На финала обаче Макс беше на повече от 5 секунди пред Люис Хамилтън, който излезе 6-и заради 20-секундното наказание на Шарл Леклер с другото Ферари, така че Верстапен запази петото си място.

Стюардите обясниха в свое изявление, че решението им се е забавило, тъй като веднага след инцидента на Макс не е имало достатъчно видео доказателства, за да решат случая, при който Макс настъпи бялата линия с предна лява гума при връщането си на пистата.

Very close, but looks like a penalty for @max33verstappen according to the regs for any part of a tyre crossing the pit exit line. Minimum 5 seconds #NoMoreBS pic.twitter.com/vCS6eMM0pl — F1WDC2021 (@F1WDC2021) May 3, 2026