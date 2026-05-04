Макларън: Норис не спечели в Маями заради 0,7 секунди

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис беше много ядосан след финала на Гран При на Маями вчера и запита по радиото как той и Макларън са успели да загубят това състезание. И няколко часа по-късно шефът на Макларън Андреа Стела обясни, че забавянето на екипа при бокса на Норис го е лишило от шанс за победата.

Гран При на Маями мина с по един бокс за пилотите, като лидерът на колоната Норис спря в 27 обиколка в отговор на бокса на Андреа Кими Антонели с Мерцедес, който спря за нови гуми една обиколка по-рано. Италианецът получи възможност да пресече стратегията на Норис и да спечели една позиция.

Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

И когато Ландо се върна на пистата Антонели беше много близо до него и го изпревари, а когато спиранията в бокса приключиха и двамата изпревариха Макс Верстапен, Андреа поведе в състезанието.

Оттук до края на надпреварата в продължение на 30 обиколки Норис преследва Антонели, но така и не успя да го изпревари, като остана втори - първи подиум този сезон за шампиона, който спечели и спринта в събота.

Ландо Норис: Яд ме е, но свалям шапка на Кими и Мерцедес

Стела се постара да хвърли светлина върху това как в Макларън късно са осъзнали, че Антонели и Мерцедес ще успеят да пресекат Норис.

“Борехме се с по-бърз автомобил от нашия, но може би ако бяхме задържали Ландо начело, можеше да сме начело до финала - обясни шефът на Макларън. - Ако си начело и запазиш първото място след боксовете, имаш сериозен шанс за победата.

20 секунди наказание за Леклер, което го прати на 8-о място

“Моментът на спиранията в бокса беше решаващ, но трябваше да внимаваме както за това, така и да не загубим време при самия бокс. Това е комбинация - загубихме време при последната обиколка на Ландо при влизането му в бокса и оттам тръгна всичко. Но Формула 1 е отборен спорт, ние се справихме отлично, тъй като Макларън отново може да се бори за победи.

“Беше много трудно, тъй като Ландо се върна пред Антонели на пистата, Андреа дойде със загрети гуми, беше на идеалната състезателна траектория и не мисля, че можехме да направим нещо повече от това.

Оскар Пиастри: Определено сме направили крачка напред, вълнувам се за бъдещето

“Просто боксът на Ландо трябваше да е по-бърз, може би 7 десети от секундата и това щеше да му даде възможност да си запази позицията.

“Това е комбинация от фактори - загубихме време в последната обиколка, загубихме време в бокса и Антонели идваше със загрети гуми, така че знаехме, че ще е много трудно Ландо да запази позицията си.”

Тото Волф: Важно е Антонели да остане здраво стъпил на земята

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages