Марк Маркес ще опита да участва в домашния старт на Дукати

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес ще направи опит да се завърне на стартовата решетка в кралския клас по време на предстоящата този уикенд Гран При на Италия на „Муджело“.
Пилотът на Дукати пропусна последните две надпревари във Франция и Каталуния заради контузията на дясното стъпало, която получи при падането си в края на спринта в Льо Ман на 9 май. През последните дни имаше множество спекулации дали испанецът ще участва на „Муджело“ този уикенд, или ще изчака още седмица преди да се завърне в Гран При на Унгария.
Маркес и екипът му обаче са решили той все пак да опита да участва в домашната надпревара на своя тим. За целта световният шампион ще трябва да получи разрешение на лекарите на MotoGP по време на задължителния за него преглед, който ще се проведе в утрешния ден.
