Марк Маркес ще опита да участва в домашния старт на Дукати

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес ще направи опит да се завърне на стартовата решетка в кралския клас по време на предстоящата този уикенд Гран При на Италия на „Муджело“.

⚠️🚨Update on @marcmarquez93



Following a positive medical check, Marc will travel to Mugello tomorrow. He is scheduled for a final trackside assessment on Thursday to secure the fit to race clearance for #ItalianGP 🇮🇹#ForzaDucati #DucatiLenovoTeam pic.twitter.com/H0YFMxUFW8 — Ducati Corse (@ducaticorse) May 26, 2026

Пилотът на Дукати пропусна последните две надпревари във Франция и Каталуния заради контузията на дясното стъпало, която получи при падането си в края на спринта в Льо Ман на 9 май. През последните дни имаше множество спекулации дали испанецът ще участва на „Муджело“ този уикенд, или ще изчака още седмица преди да се завърне в Гран При на Унгария.

Ci vediamo al Mugello! ❤️ pic.twitter.com/gq1fAjp3Oo — Marc Márquez (@marcmarquez93) May 26, 2026

Маркес и екипът му обаче са решили той все пак да опита да участва в домашната надпревара на своя тим. За целта световният шампион ще трябва да получи разрешение на лекарите на MotoGP по време на задължителния за него преглед, който ще се проведе в утрешния ден.

Програма на уикенда за Гран При на Италия в MotoGP

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages