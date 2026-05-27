Във Формула 1 имат резервен план, ако още състезания бъдат отменени

  • 27 май 2026 | 14:20
Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали потвърди, че организаторите на световния шампионат имат резервен план, ако още състезания от календара за сезон 2026 бъдат отменени.

Както е известно надпреварите в Бахрейн и Саудитска Арабия не се проведоха през април заради войната в Иран, която на този етап е в застой, но все още няма сключено примирие. Това поставя сериозни въпросителни около провеждането на състезанията в Катар и Абу Даби, които са предвидени съответно за 29 ноември и 6 декември.

В интервю за френския L'Equipe Доменикали говори за случващото се в Близкия изток и какво ще се случи, ако стартовете в Катар и Абу Даби не могат да се проведат. Италианецът е категоричен в една, а именно, че сезонът няма да завърши в Лас Вегас на 21 ноември.

„Както и с COVID, ние трябва да се опитаме да бъдем възможно най-прагматични. Фактът, че отменихме състезанията в Бахрейн и Джеда идва от това, че ние знаехме, че тогава беше невъзможно да отидем там. Особено след като ние сме забавление – спорт, който носи радост и удоволствие.

„Трябва да ходим на места, на които атмосферата го позволява. Надяваме се, за Формула 1 и за света, ситуацията да се нормализира час по-скоро. Промоутърите в Катар и Абу Даби вече продават билети и продажбите вървят много, много добре.

„Но ще дойде момент, в който ще трябва да вземем решение, защото ние не сме като футбола, където има два отбора, 22 играчи и смените са лесни. При нас има логистични усложнения и разходи.

„Мога да потвърдя, че имаме резервен план. Ако двете състезания в края на годината не могат да се проведат, защото войната все още не е свършила, ние ще имаме алтернатива. Със сигурност сезонът няма да приключи в Лас Вегас, това мога да го потвърдя“, обясни Доменикали.

