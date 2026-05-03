  Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Президентът на ФИА мисли, че Верстапен няма да напусне Формула 1

Президентът на ФИА мисли, че Верстапен няма да напусне Формула 1

  • 3 май 2026 | 10:26
Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем обясни, че Макс Верстапен ще липсва много на Формула 1, ако реши да си тръгне. Но Бин Сулайем е уверен, че Макс няма да напусне спорта.

Верстапен на няколко пъти вече коментира, че може да се раздели с Формула 1 заради недоволството му от новите технически правила, но се смята, че с прогреса на Ред Бул в челото на колоната тези изявления ще останат в миналото.

„Формула 1 е по-голяма от всеки – обясни Бин Сулайем в Маями. – Президентите идват и си отиват, отборите идват и си отиват, същото важи и за промоутърите и за пилотите.

„Преди малко се видях с Макс и той е позитивно настроен. Но го разбирам, когато побеждаваш и след това изведнъж спреш да печелиш, нормално е да изразиш недоволството си.

„Това е цикълът на развитие на Формула 1. Макс има четири световни титли, а какво казваха другите докато той побеждаваше?

„Сега Тото Волф ми казва, че всички са срещу него. Да, сигурно е така, но пък всички бяха срещу Кристиан Хорнър, когато Ред Бул беше на върха. Това е цикълът на живота.

„Хората казват различни неща, но дали наистина ги мислят? Ако Макс напусне, ще ни липсва, но спортът ще продължи напред. Толкова много звезди и отбори са се появявали и изчезвали от Формула 1, но Формула 1 остава, както и ФИА.

„Аз съм фен на начина, по който Макс пилотира, той е концентриран и е психически силен. Мисля, че трябва да изхвърли от сърцето си спомена за това, което стана миналата година в битката за титлата.

„Дали Верстапен наистина иска да си тръгне, както казва? Не мисля, че това е така.“

Снимки: Imago

