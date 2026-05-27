Шефът на Формула 1 подкрепи връщането на V8 двигателите

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали се изказа в подкрепа на връщането на V8 двигателите в световния шампионат за следващия цикъл на технически правила.

На фона на множеството критики, които новите за сезон 2026 задвижващи системи, дискусиите за връщане към по-конвенционалните двигатели бързо набраха скорост. Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем вече застана зад идеята спортът да се върне към V8 двигателите при следващия цикъл на технически правила, който ще стартира най-рано през 2030 година. А сега тази идея подкрепи и Доменикали, който говори пред френския вестник L'Equipe.

„1000%, винаги съм го казвал. Напълно подкрепям визията на президента на ФИА. С устойчиви горива, по-леки коли и V8 двигатели, ние ще преоткрием суровата есенция на моторспорта. Това е нещото, което винаги съм обичал.

Снимки: Gettyimages