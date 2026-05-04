Хаджар за катастрофата: Много съм ядосан!

Исак Хаджар призна, че е “много ядосан” след катастрофата, която вчера го извади от Гран При на Маями. Френският пилот на Ред Бул отпадна в 6 обиколка, след като допусна грешка в шикана на завои 14 и 15 и се удари в стената.
Хаджар закачи стената от вътрешната страна на влизането в завой №14, от това се повреди управлението на колата му и той продължи право напред към другата стена на излизането от завой №15.
Исак блъска няколко минути с юмруци волана и каската си, като най-накрая реши да излезе от колата.
“Най-накрая открих лимита на възможностите ни - обясни по-късно пред медиите Хаджар. - През целия уикенд бях близо до тази граница, всичко беше под контрол, но в състезанието допуснах грешка.”
Това е първата сериозна грешка на Хаджар от идването му в Ред Бул, а целият уикенд беше труден за него, тъй като той изостана сериозно от Макс Верстапен - за първи път от началото на сезона разликата между двамата в рамките на една обиколка достигна 0,8 - 1 секунда.
“Това, че повредих колата много ме ядоса - допълни Исак. - Много тежко. С оглед на представянето ми до този момент щях лесно да стигна до зоната на точките. И аз провалих всичко.”
