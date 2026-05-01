Двама защитници на Челси може да се завърнат за мача с Нотингам

  • 1 май 2026 | 21:09
  • 256
  • 0
Двама защитници на Челси - капитанът Рийс Джеймс и Ливай Колуил, са подновили тренировки и е възможно да бъдат на разположение за предстоящото домакинство на Нотингам Форест. Това разкри временният наставник на тима Стив Макфарлан на днешната си пресконференция.  Десният бек пропусна последните пет срещи на лондончани вследствие на мускулна травма, докато централният бранител все още не е играл през този сезон заради скъсана кръстна връзка на едното си коляно.

Рийс и Ливай подновиха тренировки, като и двамата изглеждат добре. Остава малко време до мача, като ще видим как ще се справят дотогава, но и двамата изглеждат обещаващо. Гледаме ден за ден. Ливай имаше дълготрайна травма, докато Рийс беше в добра серия преди отново да се контузи. Остават ни още много мачове, така че не искаме да ги притискаме твърде много, но дано да са готови. Да, възможно е да са в групата за мача в понеделник”, коментира Макфарлан на днешната си пресконференция.

Той също така беше попитан защо неговите колеги трябва да приемат предложението на клуба при търсенето му на нов мениджър. “Това е един от най-големите клубове в света и е със славна история. Тук имаме всичко каквото можеш да си пожелаеш, така че, честно казано, няма нужда да убеждавам никого”, отговори английският специалист, който доскоро беше асистент на уволнения Лиъм Росиниър.

Снимки: Gettyimages

