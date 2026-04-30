Фабрегас също се захласна: Това е най-добрият мач, който съм гледал

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас се присъедини към възхищението около зрелищната победа с 5:4 на Пари Сен Жермен над Байерн (Мюнхен) в полуфиналите на Шампионската лига. Перспективният треньор също така призна, че се опитва да наложи именно демонстрирания стил на игра и в своя отбор.

“ПСЖ - Байерн е най-добрият мач, който съм гледал през живота ми. Като футболен фен, определено ми хареса. Този двубой показа накъде се е запътил модерният футбол. Не видях много колективна тактика, а индивидуална такава: пресиране, ситуации един срещу един… Опитваме се да следваме именно този път”, коментира на днешната си пресконференция Фабрегас, който изрази предпазливост относно шансовете на Комо да се класира за Шампионската лига, въпреки че тимът е само на три точки от четвъртото място в Серия "А".

🗣️ Cesc Fabregas: "PSG vs Bayern Munich is the best match I have seen in my life. As a football fan, I loved it, it showed me where modern football is headed.



I didn't see much collective tactics, but individual ones. Pressing, 1 vs 1. We're trying to follow this path." pic.twitter.com/0vjBd28dDw — Vince™ (@Blue_Footy) April 30, 2026

“Няма да говоря за ШЛ. Но когато Мирван Суварсо (клубният президент - б.р.) ми каза, че ще имам необходимия за това състав, аз не бях сигурен дали сме готови за това. Дали класирането за ШЛ е твърде голяма стъпка? Трябва да мислим мач за мач. Все още ни чака дълъг път и трябва да имаме търпение. Не знаем къде ще бъдем накрая. Ако Лацио спечели Купата на Италия, а ние завършим седми, има шанс да пропуснем евротурнирите. Има такава вероятност, така че съм доста предпазлив. Затова предпочитам да гледам мач за мач. Впоследствие ще направим по-задълбочен анализ като клуб. Но не знам дали сме готови за ШЛ, или не. Само знам, че правим добър сезон. Момчетата доста са се подобрили и се надяваме, че те ще продължат да прогресират”, добави испанският специалист, който потвърди, че звездата Нико Пас ще играе в предстоящия двубой срещу Наполи, въпреки че получи проблем със зрението си при победата над Дженоа с 2:0 в миналия кръг.

Снимки: Gettyimages