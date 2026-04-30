  Фабрегас също се захласна: Това е най-добрият мач, който съм гледал

Фабрегас също се захласна: Това е най-добрият мач, който съм гледал

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас се присъедини към възхищението около зрелищната победа с 5:4 на Пари Сен Жермен над Байерн (Мюнхен) в полуфиналите на Шампионската лига. Перспективният треньор също така призна, че се опитва да наложи именно демонстрирания стил на игра и в своя отбор.

“ПСЖ - Байерн е най-добрият мач, който съм гледал през живота ми. Като футболен фен, определено ми хареса. Този двубой показа накъде се е запътил модерният футбол. Не видях много колективна тактика, а индивидуална такава: пресиране, ситуации един срещу един… Опитваме се да следваме именно този път”, коментира на днешната си пресконференция Фабрегас, който изрази предпазливост относно шансовете на Комо да се класира за Шампионската лига, въпреки че тимът е само на три точки от четвъртото място в Серия "А".

“Няма да говоря за ШЛ. Но когато Мирван Суварсо (клубният президент - б.р.) ми каза, че ще имам необходимия за това състав, аз не бях сигурен дали сме готови за това. Дали класирането за ШЛ е твърде голяма стъпка? Трябва да мислим мач за мач. Все още ни чака дълъг път и трябва да имаме търпение. Не знаем къде ще бъдем накрая. Ако Лацио спечели Купата на Италия, а ние завършим седми, има шанс да пропуснем евротурнирите. Има такава вероятност, така че съм доста предпазлив. Затова предпочитам да гледам мач за мач. Впоследствие ще направим по-задълбочен анализ като клуб. Но не знам дали сме готови за ШЛ, или не. Само знам, че правим добър сезон. Момчетата доста са се подобрили и се надяваме, че те ще продължат да прогресират”, добави испанският специалист, който потвърди, че звездата Нико Пас ще играе в предстоящия двубой срещу Наполи, въпреки че получи проблем със зрението си при победата над Дженоа с 2:0 в миналия кръг.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гайдаров напуснал Байерн заради интерес от клуб от Втора Бундеслига?

Канада ще отпусне допълнителни 106 милиона долара, за да гарантира сигурността на Световното първенство

Живата легенда на Селта ще получи статуя пред клубния стадион

УЕФА е спечелила над 5 милиарда евро след обновяването на евротурнирите

Мениджърът на Уест Хам обясни как вижда борбата за оцеляване в Премиър лийг

Дембеле е номер 1 в първия кръг на полуфиналите в ШЛ

Локомотив (Пд) е вторият финалист за Купата след протоколен мач на "Лаута"

Доминация за Везенков и Олимпиакос пред погледите на Адетокунбо, Джокович и Кузма, изгониха Джеймс

Нотингам Форест 0:0 Астън Вила, феноменално спасяване на Мартинес!

Брага 1:1 Фрайбург, гостите бързо изравниха

Локомотив надделя над Ботев Враца след страхотна битка в Пловдив, шампионите с летящ старт в плейофите на Sesame НБЛ

Левски с интерес към хърватски защитник

