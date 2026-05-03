Треска за билети, на "Меаца" ще е по-горещо от всякога

Атмосферата на "Джузепе Меаца" в неделя ще бъде по-нажежена от обикновено, независимо от времето, тъй като прогнозата за мача с Парма е за лятна и облачна вечер. Интер не е празнувал титла на терена пред собствените си фенове от 37 години, от рекордния сезон 1988-89 на Джовани Трапатони. Това ще бъде допълнителен мотив за отбора на Кристи Киву да се възползва от първата възможност за Скудето, 21-вото в историята на "нерадзурите".

Треската сред феновете на "нерадзурите" нараства, тъй като те искат да станат свидетели на "Джузепе Меаца" на празненствата за 21-вото Скудето, поради което търсенето на билети е огромно.

„Обикновените“ билети са изчерпани, като остават само тези, достъпни чрез системата за препродажба на абонаменти, които са по-малко от обикновено, предвид факта, че всички искат да бъдат там, за да аплодират Киву и неговите играчи.

Феновете на Интер ще получат достъп и до третия син пръстен в сектора, запазен за гостите. Това е така, защото от Парма са обявени само 150 тифози, а останалите места ще бъдат пуснати в продажба за "нерадзурите", с изключение на тези, оставени свободни, за да се осигури необходимото разделение.

Официални цени на билетите

  • Зад вратите: от 70 до 200 евро;

  • Трибуни: от 150 до 270 евро;

  • ВИП места: от 230 до 350 евро.

През тази седмица феновете се оплакаха в социалните мрежи заради високите цени, определени от клуба, особено предвид противника (Парма вече е математически спасена от изпадане).

Тези, които не са побързали да купят билети при пускането им в продажба, се оплакаха, че предвид огромното търсене (в неделя ще бъде разпродадено), цените на билетите са скочили, достигайки на трибуните на последния пръстен между 150 и 160 евро! Така някои се отказаха и предпочетоха да отидат да празнуват направо на площад Дуомо. Безплатно!

В случай на победа и математическо спечелване на титлата, феновете ще тръгнат веднага след мача към Пиаца Дуомо, според традицията, въпреки че организираното „нашествие“ е отложено за 17 май, веднага след мача с Верона.

Тогава е обявена официална церемония на терена, с връчване на шампионски медали и подготвен спектакъл по трибуните. Интер се надява да може да представи на тифозите на "нерадзурите" и Купата на Италия (финалът с Лацио ще се проведе четири дни по-рано).

Открит автобус ще разведе отбора на Кристи Киву по улиците на Милано, тръгвайки от стадиона и стигайки до Дуомо.

Моделът е същият като при предишното Скудето, спечелено от Интер преди два сезона. Първата организационна среща е насрочена за понеделник в централата на клуба, преди дискусията с местните власти.

