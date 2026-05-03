Бруно Фернандеш: Успехът в Манчестър Юнайтед би бил несравним с нищо

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш разкри повече за решението си да остане на „Олд Трафорд“ миналото лято, като заяви, че не смята, че би могъл да изпита същото чувство от успеха „в който и да е друг клуб по света“.

На "Олд Трафорд" вярват, че ШЛ и готвените трансфери ще убедят Бруно, въпреки че има тревожна клауза

31-годишният футболист отказа трансфер в Саудитска Арабия миналото лято, предпочитайки да остане в Юнайтед. През декември Фернандеш призна, че е можел да си тръгне, но Sky Sports News съобщи, че Юнайтед не е имал желание да го продава и той продължава да бъде част от дългосрочните планове на клуба.

В ексклузивно интервю с легендата на Юнайтед и анализатор на Sky Sports Гари Невил, португалският халф обясни защо успехът с Юнайтед би означавал повече, отколкото където и да било другаде.

Ливърпул и Юнайтед в голямо дерби не само за честта, но и за точките

„Не става въпрос за лоялност“, каза Фернандеш. „Можех да си тръгна преди две години, можех да си тръгна преди три години, можех да си тръгна миналия сезон, но наистина ми харесва да съм тук.

Мисля, че да бъда успешен в този клуб е нещо, което никога не бих могъл да получа в друг клуб. Радостта и всичко, което ще изпитам в деня, в който получа това, което искам от този клуб — не мисля, че ще го получа от който и да е друг клуб в света.

Бруно Фернандеш изравни Кристиано Роналдо по голови приноси в Премиър лийг

Знам колко много феновете искат това, знам колко страстни са. Знам колко много чакат клубът отново да се върне. Аз съм в същата лодка като тях. Искам този кораб — вместо да стои стабилно на едно място, искам да върви напред и да плава колкото се може по-далеч.

Да, спечелих Купата на Лигата и ФА Къп, но това, което този клуб иска, това, което тези фенове искат, и това, което аз самият и отборът искаме — все още не сме го постигнали. До изтичането на договора ми ще продължа да опитвам.“

Погба: Бруно Фернандеш в друг голям клуб щеше да бъде в топ 3 за "Златната топка"

Юнайтед завърши на 15-о място във Висшата лига миналия сезон — рекордно ниско класиране за клуба — преди да загуби финала в Лига Европа, което означаваше сезон без европейски футбол на „Олд Трафорд“. Въпреки трудностите обаче Фернандеш добави, че решението му да остане е било продиктувано от недовършената работа, която има в клуба.

„Клубът беше в труден момент, защото току-що бяхме загубили европейски финал и завършихме най-ниско във Висшата лига в историята на Юнайтед“, каза oще Фернандеш пред Невил. „Преди шест години клубът ми се довери да дойда тук и повярва, че мога да помогна. Тогава решението ми беше взето заради факта, че все още не съм изпълнил мечтите си тук.

От Манчестър Юнайтед заявили на Бруно Фернандеш, че е непродаваем

Не съм постигнал всичко, което исках. Никога не съм крил, че искам да спечеля Висшата лига и Шампионската лига с клуба. Може и да го направя, може и да не го направя. Но докато имам шанс или докато съм тук, за да го направя, ще опитвам. Трудно ли ще бъде? Да. В лигата има топ клубове, които печелят титлата от толкова много години и са постоянно там, а ние не сме.“

Следвай ни:

Снимки: Imago