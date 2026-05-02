Локо (Сф) обвини боса на Добруджа в клетви, псувни и заплахи

Локомотив (София) излезе с позиция, насочена срещу Добруджа и президента на клуба. Според столичани босът на добричкия клуб е показал непристойно поведение след мача между двата тима.

"ФК "Локомотив" е възмутен и категорично осъжда отношението на президента на "Добруджа" Сергей Серафимов след вчерашния мач на стадион "Дружба".

Тежки клетви, гнусни псувни и махленски заплахи за саморазправа са непристойно поведение за всеки един човек, камо ли за президент на професионален клуб. От нас "Добруджа" и всеки друг отбор е получил необходимото уважение и ще изискваме същото в замяна. Вярваме, че подсигуряването на безопасността на официалните лица трябва да бъде приоритет при провеждането на футболните срещи от българското първенство. Ние заставаме зад нашия старши треньор Александър Георгиев, който през цялото време се държа джентълменски с колеги, съдии и съперник и по никакъв начин няма да допуснем подобно поведение срещу него или който и да е член на нашия клуб.

Разбираме, че емоциите след футболен мач могат да бъдат на двата полюса, но всяко нещо си има граници, а те вчера бяха преминати. Обръщаме се към цялата футболна общественост, главно към останалите отбори от долната осмица на българското първенство, както и към Вас, господин Серафимов:

Нашата цел не беше да играем в тази група в края на сезона, но ако очаквате "Локомотив" да е главно действащо лице във вашите битки - не сте познали. "Локомотив" играе феърплей и докрая на сезона нашите футболисти и целият клуб ще защитават своята чест и емблемата, която на гърдите си са носили Котето и Начко".

Снимки: Startphoto