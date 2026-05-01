  • 1 май 2026 | 18:47
  • 2828
  • 5
11-те на Добруджа и Локомотив (София)

Станаха ясни титулярните състави на Добруджа и Локомотив (София), които се изправят един срещу друг в двубой от втория плейофен кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Дружба" започва в 20:00 часа, а главен съдия е Георги Стоянов.

Домакините продължават битката за своето спасение - в момента се намират в опасната зона на класирането, но ако стигнат до трите точки днес, ще се изкачат до 12-ата позиция. "Железничарите" са по-спокойни за своето място в елита през следващия сезон, тъй като имат сериозна преднина пред отборите, борещи се за оцеляване.

Добруджа - Локомотив (София)

Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 70. Кольо Станев, 22. Джонатан Куеро, 72. Васко Оливейра, 37. Венцислав Керчев, 35. Ди Матео Ловрик, 20. Айкут Рамадан, 8. Ангел Ангелов, 88. Диого Мадалено, 98. Ивайло Михайлов, 99. Георги Трифонов;

Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 22. Реян Даскалов, 44. Божидар Кацаров, 91. Райън Бидунга, 14. Ангел Лясков, 5. Ерол Дост, 31. Красимир Станоев, 64. Доминик Янков, 77. Кауе Карузо, 10. Георги Минчев, 7. Спас Делев.

Още от БГ Футбол

Делегацията на БФС взе участие в 76-ия Конгрес на ФИФА

Делегацията на БФС взе участие в 76-ия Конгрес на ФИФА

  • 1 май 2026 | 14:26
  • 877
  • 0
Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 19625
  • 164
Още един шеф пред раздяла с Локомотив (Сф)

Още един шеф пред раздяла с Локомотив (Сф)

  • 1 май 2026 | 14:17
  • 1832
  • 5
Дунав, Добруджа, Етър, Лудогорец, ЦСКА, Бешикташ и Рапид са сред участниците в турнира "Северна звезда"

Дунав, Добруджа, Етър, Лудогорец, ЦСКА, Бешикташ и Рапид са сред участниците в турнира "Северна звезда"

  • 1 май 2026 | 13:41
  • 2924
  • 0
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Левски - ЦСКА 1948

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Левски - ЦСКА 1948

  • 1 май 2026 | 13:10
  • 6154
  • 12
ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

ЦСКА отнесе голяма глоба след мача с Лудогорец, част от нея е заради гонещите топките деца

  • 1 май 2026 | 13:06
  • 16038
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

Левски е готов да спечели утре титлата, Веласкес плаши ЦСКА 1948 с "нож между зъбите" и Сангаре

  • 1 май 2026 | 15:22
  • 19625
  • 164
Монтана се добра до точка срещу Септември

Монтана се добра до точка срещу Септември

  • 1 май 2026 | 19:22
  • 10299
  • 10
Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

Лудогорец честити на ЦСКА и отправи тежки обвинения към СК на БФС, "орлите" споменаха няколко съдии

  • 1 май 2026 | 14:59
  • 19151
  • 35
Следете със Sportal.bg плейофните мачове в Перник и Плевен от Sesame НБЛ

Следете със Sportal.bg плейофните мачове в Перник и Плевен от Sesame НБЛ

  • 1 май 2026 | 19:52
  • 2061
  • 0
Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

Ще има ли нов генерален спонсор? Любопитни имена излизат покрай новия собственик на Левски, те са познати на “Герена”

  • 1 май 2026 | 11:58
  • 37180
  • 153