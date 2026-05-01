11-те на Добруджа и Локомотив (София)

Станаха ясни титулярните състави на Добруджа и Локомотив (София), които се изправят един срещу друг в двубой от втория плейофен кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Дружба" започва в 20:00 часа, а главен съдия е Георги Стоянов.

Домакините продължават битката за своето спасение - в момента се намират в опасната зона на класирането, но ако стигнат до трите точки днес, ще се изкачат до 12-ата позиция. "Железничарите" са по-спокойни за своето място в елита през следващия сезон, тъй като имат сериозна преднина пред отборите, борещи се за оцеляване.

Стартови състави:

Добруджа: 13. Галин Григоров, 70. Кольо Станев, 22. Джонатан Куеро, 72. Васко Оливейра, 37. Венцислав Керчев, 35. Ди Матео Ловрик, 20. Айкут Рамадан, 8. Ангел Ангелов, 88. Диого Мадалено, 98. Ивайло Михайлов, 99. Георги Трифонов;

Локомотив (София): 99. Мартин Величков, 22. Реян Даскалов, 44. Божидар Кацаров, 91. Райън Бидунга, 14. Ангел Лясков, 5. Ерол Дост, 31. Красимир Станоев, 64. Доминик Янков, 77. Кауе Карузо, 10. Георги Минчев, 7. Спас Делев.