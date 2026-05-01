Александър Георгиев: Свършихме доста работа за кратко време

Временният треньор на Локомотив (София) Александър Георгиев беше много доволен от победата над Добруджа с 3:0. Въпреки че нямат конкретни цели до края на сезона, “железничарите” играха силно в Добрич и утежниха ситуацията на домакините, които са в зоната на изпадащите в efbet Лига.

“Показахме колектив, дух и характер. За кратко време свършихме доста работа. Честитя на момчетата и ги поздравявам за тактическата дисцпилина в хода не целия двубой”, коментира Георгиев.

Локо (Сф) направи огромна крачка към спасението и остави Добруджа в опасната зона

“Постигнахме хубав резултат, но можехме да вкараме и още голове. Преди почивката играхме много добрем а след това противникът се опита да наложи натиск, като заложи на дълги подавания. След 75-ата минута променихме схемата на игра, а третият ни гол реши всичко”, заяви специалистът.

“Ще се опитаме да изчистим грешките, които допускаме. Надявам се срещу Ботев (Враца) да играем освободено и да спечелим, след като в предишния мач срещу тях ни обърнаха от 0:2 до 3:2”, продължи Георгиев.

Ясен Петров: Не трябва да навеждаме глави

“Ясен Петров е отличен специалист и невероятен човек. Познаваме се повче от добре и няма как да се изненадаме. Пожелавам на Добруджа да изпълни мисията си и да се спаси от изпадане”, добави наставникът на Локо (Сф).

Георгиев замени на поста Станислав Генчев, който си тръгна след равенството срещу Септември (София) в предишния кръг.

