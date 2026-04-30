Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
Локомотив (Сф) обяви кой ще води отбора до края на сезона

  • 30 апр 2026 | 18:22
  • 640
  • 1

Локомотив (София) официално обяви, че Александър Георгиев е новият старши треньор на клуба до края на сезона. Специалистът беше главен мениджър на ДЮШ на клуба, но сега ще води столичните “железничари” в оставащите шест мача до края на кампанията.

Ето какво пишат от Локо:

Александър Георгиев застава начело на “Локомотив” до края на сезона!

Главният мениджър на ДЮШ Александър Георгиев ще води първия отбор в последните шест мача от настоящото първенство.

В щаба му влизат Костадин Велков като помощник-треньор, Владимир Манолков – треньор на вратарите, Васил Цветков – кондиционен треньор и Емил Енчев – анализатор.

Ръководството на “Локомотив” им пожелава успех!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

  • 30 апр 2026 | 14:30
  • 1237
  • 3
  • 30 апр 2026 | 14:21
  • 2033
  • 1
  • 30 апр 2026 | 14:14
  • 1895
  • 8
  • 30 апр 2026 | 13:57
  • 868
  • 0
  • 30 апр 2026 | 13:44
  • 1509
  • 0
  • 30 апр 2026 | 13:36
  • 959
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 30 апр 2026 | 19:18
  • 4774
  • 11
  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 17213
  • 59
  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 18863
  • 52
  • 30 апр 2026 | 19:00
  • 867
  • 0
  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 7673
  • 1
  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 5862
  • 0