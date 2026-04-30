Локомотив (Сф) обяви кой ще води отбора до края на сезона

Локомотив (София) официално обяви, че Александър Георгиев е новият старши треньор на клуба до края на сезона. Специалистът беше главен мениджър на ДЮШ на клуба, но сега ще води столичните “железничари” в оставащите шест мача до края на кампанията.

Ето какво пишат от Локо:

В щаба му влизат Костадин Велков като помощник-треньор, Владимир Манолков – треньор на вратарите, Васил Цветков – кондиционен треньор и Емил Енчев – анализатор.

Ръководството на “Локомотив” им пожелава успех!