Локомотив (Сф) обяви кой ще води отбора до края на сезона

Локомотив (София) официално обяви, че Александър Георгиев е новият старши треньор на клуба до края на сезона. Специалистът беше главен мениджър на ДЮШ на клуба, но сега ще води столичните “железничари” в оставащите шест мача до края на кампанията.
Ето какво пишат от Локо:
Александър Георгиев застава начело на “Локомотив” до края на сезона!
Главният мениджър на ДЮШ Александър Георгиев ще води първия отбор в последните шест мача от настоящото първенство.
В щаба му влизат Костадин Велков като помощник-треньор, Владимир Манолков – треньор на вратарите, Васил Цветков – кондиционен треньор и Емил Енчев – анализатор.
Ръководството на “Локомотив” им пожелава успех!