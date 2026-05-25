Найденов: Нули - любимото ми! Това разградският Жан-Клод Ван Дам ли е?

Началникът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с коментар в социалната мрежа веднага след последния съдийски сигнал на мача с Левски (0:0). "Червените" от Бистрица се класираха за Лига на конференциите, завършвайки втори в efbet Лига. "Нули. Любимото ми!", написа бизнесменът.

Имаше ли дузпа за ЦСКА в Разград?

По-надолу фенове показаха на Найденов кадър с влизането на Идан Нахмиас в гърдите на Леандро Годой на другия двубой, който се играеше по същото време - Лудогорец срещу ЦСКА. "Т'ва разградския Жан- Клод Ван Дам ли е?!", попита Найденов, като поясни, че не е гледал какво се случва на "Хювефарма Арена".