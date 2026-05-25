Чочев: Много хубав гол, но недостатъчен

Голмайсторът на Лудогорец Ивайло Чочев говори пред медиите в Разград, след като донесе победата на "орлите" срещу ЦСКА. Пред "зелените" остава още един мач - баражът за Лига на конференциите срещу Локомотив (Пловдив).

"Много хубав гол, но не е достатъчен да избегнем баража. Малко усещането в съблекалнята е друго след тази победа. Има много момчета, които са доста уморени от мачовете, надявам се да се възстановим за баража", заяви опитният футболист.