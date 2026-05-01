Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

Добруджа и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 32-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Дружба” стартира в 20:00 часа, а главен съдия ще бъде Георги Стоянов.

Двата тима се намират в доста различна позиция и напрежението определено е повече в лагера на домакините. Те все още са в битката за оцеляване и се нуждаят от всяка една точка до края, ако искат да запазят мястото си в елита. Към момента добруджанци се намират на опасното шесто място в групата с 26 пункта, на една от Спартак и Септември, които се намират по-нагоре в класирането. Ситуацията при последните отбори обаче е толкова навързана, че отборът на Ясен Петров със сигурност ще иска да спечели днес, за да се чувства една идея по-спокойно.

В миналия кръг Добруджа допусна загуба от Монтана с 0:1 и удължи негативната си серия. “Жълто-зелените” са в серия от шест поредни мача без успех, като в тези двубои те са записали пет загуби и един хикс.

Локомотив от своя страна е доста по-спокоен, тъй като е на третата позиция с 38 точки. Столичани почти сигурно са си осигурили оцеляването, тъй като са с цели 11 пункта над баражното пето място. До края на сезона мачовете на “железничарите” ще са по-скоро протоколни и е въпрос на време те официално да гарантират оставането си в efbet Лига.

Локо обаче със сигурност ще иска да се представи добре днес, тъй като от вчера тимът е с нов старши треньор. След равенството миналия кръг със Септември (София) Станислав Генчев обяви, че напуска отбора, а начело до края на сезона застана Александър Георгиев. Така днешния двубой се явява дебют за него.

Двата тима вече играха един срещу друг по-рано през кампанията. В началото на март Локомотив победи с 3:2 своя опонент, а през септември миналата година двата отбора не успяха да излъчат победител и завършиха 2:2 в Добрич.