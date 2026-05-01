  Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

  1 май 2026 | 07:20
Добруджа и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от 32-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Дружба” стартира в 20:00 часа, а главен съдия ще бъде Георги Стоянов.

Двата тима се намират в доста различна позиция и напрежението определено е повече в лагера на домакините. Те все още са в битката за оцеляване и се нуждаят от всяка една точка до края, ако искат да запазят мястото си в елита. Към момента добруджанци се намират на опасното шесто място в групата с 26 пункта, на една от Спартак и Септември, които се намират по-нагоре в класирането. Ситуацията при последните отбори обаче е толкова навързана, че отборът на Ясен Петров със сигурност ще иска да спечели днес, за да се чувства една идея по-спокойно.

Ясен Петров остава в Добруджа при спасение
В миналия кръг Добруджа допусна загуба от Монтана с 0:1 и удължи негативната си серия. “Жълто-зелените” са в серия от шест поредни мача без успех, като в тези двубои те са записали пет загуби и един хикс.

Локомотив от своя страна е доста по-спокоен, тъй като е на третата позиция с 38 точки. Столичани почти сигурно са си осигурили оцеляването, тъй като са с цели 11 пункта над баражното пето място. До края на сезона мачовете на “железничарите” ще са по-скоро протоколни и е въпрос на време те официално да гарантират оставането си в efbet Лига.

Локомотив (Сф) обяви кой ще води отбора до края на сезона
Локо обаче със сигурност ще иска да се представи добре днес, тъй като от вчера тимът е с нов старши треньор. След равенството миналия кръг със Септември (София) Станислав Генчев обяви, че напуска отбора, а начело до края на сезона застана Александър Георгиев. Така днешния двубой се явява дебют за него.

Двата тима вече играха един срещу друг по-рано през кампанията. В началото на март Локомотив победи с 3:2 своя опонент, а през септември миналата година двата отбора не успяха да излъчат победител и завършиха 2:2 в Добрич.

