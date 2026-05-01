Още един шеф пред раздяла с Локомотив (Сф)

Промените в Локомотив (София) продължават. Още един шеф на "червено-черните" ще поеме към изхода. Това ще се случи след края на сезона. Става въпрос за легендата на столичните "железничари" Бойчо Величков, разбра "Тема Спорт". Неговият договор е до 31 май и няма да получи нов. В момента 67-годишният бивш национал заема позицията на технически директор в клуба от "Надежда". Величков е един от най-дълго задържалите се ръководители при "червено-черните". Той беше в клуба още при управлението на Николай Гигов, после при Иван Василев и сега при Веселин Стоянов. До встъпването в длъжност на сегашния собственик, през лятото на 2024-а, Бойчо бе спортно-технически директор, но после бе понижен и изпълняваше само длъжността технически шеф. Преди, през годините, е бил и Изпълнителен директор на клуба.

Последният такъв – Ивайло Котев, напусна в началото на тази седмица. Той си тръгна по собствено желание, заедно с треньора Станислав Генчев. За нов изпълнителен шеф се спряга бившият футболист и треньор на "железничарите" Димитър Васев. В момента синът му Даниел е спортен директор. Тепърва ще се решава на кого ще бъде поверена позицията на технически такъв. Тази вечер, при визитата на Добруджа, своя официален дебют като наставник ще запише временния вариант на поста – Александър Георгиев. Той стана началник на школата след напускането на Ратко Достанич в посока Славия и сега ще заема и двете позиции. Георгиев има УЕФА Про лиценз и ще доизкара сезона на пейката – оставащите шест мача. После ръководството ще реши на кого да повери поста за постоянно, като желаещите за това са доста. Все по-малко вероятни стават обаче опциите за Георги Чиликов и Александър Томаш. Почти сигурно новият старши треньор ще е българин.