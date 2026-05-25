Русев: След Левски бяхме най-постоянния отбор

Крилото на ЦСКА 1948 Георги Русев говори пред репортерите след равенството (0:0) с Левски. "Червените" от Бистрица се класираха за Лига на конференциите.

"Направихме един доста добър сезон, това ни е първо второ място на клуба. Беше заслужено, след Левски бяхме най-постоянният отбор, с най-добрата игра. През всички мачове изпитвахме трудност, не се играе лесно, всеки търси точки и победата. Левски бяха шампиони, нас ни устройваше и равният, заслужено равенство, отворен мач. Очаквам да се класираме максимално напред, гледаме мач за мач, зависи и от жребия", каза националът.