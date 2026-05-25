Трима разделиха голмайсторския приз в efbet Лига

Мамаду Диало (ЦСКА 1948), Ивайло Чочев (Лудогорец) и Евертон Бала (Левски) станаха голмайстори в efbet Лига през сезон 2025-2026. Тримата футболисти завършиха с по 18 попадения в първенството след 36 изиграни мача.

Чочев се разписа за успеха с 1:0 на Лудогорец в последния кръг срещу ЦСКА и се изравни по реализирани голове с Диало и Бала.

Леандро Годой (ЦСКА) е на четвърта позиция в класирането при реализаторите с 13 попадения, докато на пета позиция е Бертран Фурие от столичния Септември с 12 гола.

Снимки: Sportal.bg