Цонев: Заслужавахме тази година да играем в Европа

Атакуващият халф на ЦСКА 1948 Борислав Цонев говори след равенството 0:0 с Левски, което изпрати "червените" в предварителните кръгове на Лига на конференциите.

"Направихме нов отбор с нови футболисти. Беше трудно в началото, но заслужихме второто място с много тренировки. Знаем през какво сме минали. Имаше напрежение в този мач. Игрово си пролича, защото знаехме, че равният резултат ни стига.



Ще бъде много трудно в Европа. Надявам се да запазим отбора. Заслужавахме тази година да играем в Европа. Надявам се и догодина да се представим още по-добре", заяви халфът на ЦСКА 1948.