Ясен Петров: Не трябва да навеждаме глави

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров говори след загубата с 0:3 от Локомотив (София). Добричлии остават без успех в седми пореден двубой, а към момента се намират в опасната зона на класирането.

"Футболистите дадоха всичко от себе си. Много зле тръгваме в двубоите. Днес също получихме ранен гол. Опитахме да се върнем в мача, имахме ситуации. Не съумяваме да си оползотворим нашите шансове. През втората част рискувахме и направихме всичко възможно, аз да се върнем. Закономерно загубихме. Не можем да бъдем недоволни от старанието на момчетата.

Всичко е в нашите ръце, не трябва да навеждаме глави, а да продължаваме да работим. Убеден съм, че ще дойде момент, в който всичко ще ни се отплати. Опитваме всичко, което е по нашите сили. Понякога и шансът не е на наша страна, но и това нещо ще се получи", каза Петров.

Снимки: Startphoto