Барселона няма да пести сили срещу Осасуна

  • 2 май 2026 | 06:15
Барселона няма да пести сили срещу Осасуна

Ла Лига навлиза в своята финална права, а ситуацията на върха остава под контрола на Барселона. Днес каталунците гостуват на стадион „Ел Садар“ в Памплона за сблъсък с Осасуна. Мачът е от изключително значение за "блаугранас", които разполагат с 85 точки и се стремят да подпечатат титлата си възможно най-скоро. От другата страна, домакините от Осасуна заемат стабилната 9-а позиция с 42 точки и винаги са готови да поднесат изненада пред собствена публика.

Барселона влиза в мача в отлична серия, записвайки четири победи в последните си пет двубоя във всички турнири. Успехите над Хетафе (2:0) и Селта (1:0) в първенството, както и победата над Атлетико Мадрид в Шампионската лига, показват стабилността на тима. Осасуна от своя страна има променливи резултати – отборът записа ценна победа с 2:1 срещу Севиля в последния си мач, но преди това допусна поражение от Атлетик Билбао с 0:1.

Очаква се Ханзи Флик да заложи на своята традиционна система 4-3-3, въпреки някои кадрови проблеми. Барселона ще разчита на висока преса и вертикалност в атаките си, като ключовата фигура в центъра на терена ще бъде Педри, подпомаган от Гави и Френки де Йонг. В предни позиции Роберт Левандовски ще води атаката, подкрепян от Фермин Лопес и Феран Торес. Статистиката показва, че Барселона доминира във владението на топката и е отбелязала впечатляващите 87 гола през сезона.

Висенте Морено и неговата Осасуна вероятно ще отговорят с компактно 4-2-3-1. Основната цел на памплонци ще бъде да затворят пространствата между линиите и да използват бързи контраатаки. С Анте Будимир като централен нападател, Осасуна разполага с мощно оръжие в наказателното поле, което може да накаже всяка грешка в отбраната на гостите.

Ключовият дуел на терена ще бъде между голмайстора на домакините Анте Будимир (16 гола през сезона) и защитното дуо на Барселона в лицето на Ерик Гарсия и Пау Кубарси.

От другата страна, Алехандро Катена ще има тежката задача да неутрализира Роберт Левандовски, който има 12 попадения на сметката си и винаги е заплаха в наказателното поле.

Въпреки че Барселона спечели четири от последните пет срещи между двата отбора, „Ел Садар“ пази спомена за един от най-тежките удари за каталунците в последно време. През септември 2024 г. Осасуна шокира гранда с победа с 4:2, като два гола тогава отбеляза Анте Будимир.

Най-скорошната среща през декември 2025 г. обаче завърши с чиста победа за Барса с 2:0 на „Камп Ноу“ след голове на Рафиня.

Преди мача Ханзи Флик призова за пълна концентрация: „Мачове срещу компактни отбори като Осасуна изискват от нас да бъдем перфектни в малките детайли – движение, преса и решения в последната третина".

Висенте Морено пък подчерта силата на своя тим у дома: „Ние сме много силен отбор на наш терен и за да победим най-добрия отбор в Ла Лига, ни трябва практически перфектен мач.“

Натоварената програма на Арсенал продължава с лондонско дерби

Байерн посреща Хайденхайм с мисълта за реванша с ПСЖ

ПСЖ ще прави нова крачка към титлата

Рома ще задържи Мален за постоянно

Лукаку може да се завърне в Англия, Наполи му постави цена

Къртис Джоунс е съгласен да премине в Интер

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Интригуващ сблъсък под Околчица

Усмивка или нови проблеми за Берое и Славия

Мохамед Брахими: В ЦСКА се научих да се жертвам за отбора

Никола Цолов си осигури полпозишъна за спринтовата надпревара в Маями

Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

