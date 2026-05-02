  • 2 май 2026 | 14:25
Де Йонг: Винаги съм искал да играя за Барселона и няма причина да напускам

В края на декември 2015 г. Френки Де Йонг реши да се разходи до Барселона заедно със съпругата му Мики по време на зимната пауза в Ередивизи. Той бе привлечен от Аякс четири месеца по-рано, но беше пратен обратно във Вилем II под наем. Де Йонг си беше купил билети за мача между Барселона и Бетис и още не е забравил този момент. Преди двубоя каталунците показаха петте трофея, които бяха спечелили през години. Френки видя как Лионел Меси се разписа в своя мач номер 500 за клуба. Четири години по-късно той играеше редом до аржентинската легенда.

“Много ясно си спомнян как седях и гледах Меси, Неймар и Суарес, а Барса спечели с 4:0. Беше специално пътуване и много хубаво преживяване”, спомня си той.

Вече седем години на “Камп Ноу” миналата седмица той стана нидерландецът с най-много мачове за клуба - 293. По отношения на трофея визитката му вече включва две титли на Испания, две Купи на Испания и три Суперкупи, а Барселона е на крачка от нова титла в Ла Лига.

“Очаква се да печелиш трофеи всяка година”, казва той и обяснява какво е било в клуба след пандемията: “Много големи имена напуснаха и играехме с много млади футболисти. Това изисква малко време - година или две. След това дойдоха няколко нови попълнения. Наслаждавам се на всеки ден тук, защото това е нещото, което винаги съм искал: да играя за Барселона”.

Де Йонг обяснява защо не е имал никакво желание да напуска. Миналия октомври той поднови договора си с клуба до 2029 г., но последните няколко години често бе спряган с трансфер в друг клуб поради финансовото състояние на каталунците. Попитан дали се е замислял, той отговаря: “Разбира се, на моменти такива мисли минават през главата ти. Докато съм достатъчно добър, за да съм титуляр тук, и Барселона е нивото, на което искам да играя, и се бори за големите трофеи, няма причина да напускам”.

