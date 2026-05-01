Артета: Да покажем това желание и този глад, които ще ни приближат до постигането на мечтата ни

  • 1 май 2026 | 16:51
Мениджърът на Арсенал Микел Артета вярва, че отборът, подпомогнат от своите фенове, ще покажа този глад за победа в утрешното лондонско дерби с Фулъм, който ще го доближи с още една крачка до постигането на голямата мечта - шампионската титла.

"Да видим как ще се чувстват всички утре. Ясно е, че нямахме възможност да тренираме много, но утре ще имаме финалната информация. Кай Хавертц и Юриен Тимбер за аут. Надяваме се, че Кай ще е готов за реванша с Атлетико. Йодегор? Ще видим.

Концентрирани сме върху мача с Фулъм. Гладни сме. Гладни сме да играем, да победим и да се приближим до постигането на мечтата си. Играем да спечелим Висшата лига. Точно там сме, където искахме да бъдем. Остават ни четири мача, така че да продължаваме.

Със сигурност трябва да управляваме емоциите по правилния начин. Но искам да наблегна повече на това да покажем това желание, този глад, който демонстрирахме през целия сезон. Остават ни само четири мача и имаме всичко, за което да играем, така че по-добре от това не може да стане.

Марко Силва върши забележителна работа и много пъти съм казвал, че според мен той е един от най-добрите мениджъри в лигата. Начинът, по който организира отборите си, това, което е направил за клуба, е нещо невероятно, поради което знаем, че утре ни очаква труден мач", заяви Артета.

Испанецът добави, че не знае дали от клуба са поискали обяснение от УЕФА за отменената дузпа срещу Еберечи Езе по време на първия полуфинал в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид.

