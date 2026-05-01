Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Милан отново се е прицелил в Жезус

Милан отново се е прицелил в Жезус

  • 1 май 2026 | 10:26
Милан отново се е прицелил в Жезус

Милан е подновил интереса си към нападателя на Арсенал Габриел Жезус, когато на няколко пъти се опита да привлече в последно време. "Росонерите" имат много сериозна необходимост от подсилване в атака, като в последните седмици медиите цитираха куп имена, към които клубът проявява интерес. Говореше се за Роберт Левандовски, Душан Влахович, Александър Сьорлот, Серу Гираси, Гонсало Рамош, Мойс Кийн и Игор Тиаго. Според Джанлука Ди Марцио последното актуално име е това на Жезус.

Милан имаше интерес към бразилеца още през миналото лято, а след това и през януари, но до негов трансфер така и не се стигна. 29-годишният Жезус има договор с Арсенал до юни 2027 година, така че това лято ще е последният шанс на лондончани да вземат за него някаква трансферна сума.

През настоящия сезон бившият футболист на Манчестър Сити изигра 25 мача за Арсенал във всички турнири, като отбеляза пет гола и направи две асистенции. Тежката контузия в коляното, която получи през януари 2025 го извади от игра за почти цяла година. Той се завърна през декември и оттогава се опитва да влезе в оптимална форма.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тръмп обяви, че е съгласен Иран да участва на Световното първенство

Тръмп обяви, че е съгласен Иран да участва на Световното първенство

  • 1 май 2026 | 08:14
Салах води преговори с Фенербахче

Салах води преговори с Фенербахче

  • 1 май 2026 | 06:35
Инфантино: Иран със сигурност ще играе на Мондиал 2026

Инфантино: Иран със сигурност ще играе на Мондиал 2026

  • 1 май 2026 | 06:11
Нико Ковач: Байерн и ПСЖ са над всички, другите просто ги гледат

Нико Ковач: Байерн и ПСЖ са над всички, другите просто ги гледат

  • 1 май 2026 | 05:48
Юлиан Шустер: Много е тежко, когато загубиш с късен гол

Юлиан Шустер: Много е тежко, когато загубиш с късен гол

  • 1 май 2026 | 05:23
Бернардо Силва е готов да чака Барселона

Бернардо Силва е готов да чака Барселона

  • 1 май 2026 | 04:57
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

Обявиха съдиите за Левски - ЦСКА 1948, ЦСКА - Лудогорец и дербито на Пловдив, топ съдиите на България отново аут

  • 1 май 2026 | 10:05
ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

ЦСКА стартира офанзива за Чочев и Диниш Алмейда

  • 1 май 2026 | 01:55
Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

Септември (Сф) и Монтана откриват кръга в efbet Лига

  • 1 май 2026 | 07:40
Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

Ще прекъсне ли Добруджа негативната си серия, или Локо (Сф) ще стартира успешно при новия треньор?

  • 1 май 2026 | 07:20
Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

Везенков блести, а Олимпиакос е на крачка от финалите на Евролигата

  • 30 апр 2026 | 22:42
Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

Магията на Робин Худ отново зарази "Сити Граунд" и Форест взе аванс след люта битка с Вила

  • 30 апр 2026 | 23:54
