Милан отново се е прицелил в Жезус

Милан е подновил интереса си към нападателя на Арсенал Габриел Жезус, когато на няколко пъти се опита да привлече в последно време. "Росонерите" имат много сериозна необходимост от подсилване в атака, като в последните седмици медиите цитираха куп имена, към които клубът проявява интерес. Говореше се за Роберт Левандовски, Душан Влахович, Александър Сьорлот, Серу Гираси, Гонсало Рамош, Мойс Кийн и Игор Тиаго. Според Джанлука Ди Марцио последното актуално име е това на Жезус.

Милан имаше интерес към бразилеца още през миналото лято, а след това и през януари, но до негов трансфер така и не се стигна. 29-годишният Жезус има договор с Арсенал до юни 2027 година, така че това лято ще е последният шанс на лондончани да вземат за него някаква трансферна сума.

През настоящия сезон бившият футболист на Манчестър Сити изигра 25 мача за Арсенал във всички турнири, като отбеляза пет гола и направи две асистенции. Тежката контузия в коляното, която получи през януари 2025 го извади от игра за почти цяла година. Той се завърна през декември и оттогава се опитва да влезе в оптимална форма.