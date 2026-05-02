Абърдийн не можа да бие последния в Шотландия

Абърдийн направи 2:2 при гостуването си на Ливингстън от поредния кръг на плейофите в шотландското първенство. Димитър Митов отново беше на вратата на "доновете", които на два пъти повеждаха, но не успяваха да задържат преднината си.

Първото попадение беше дело на Митчъл Фрейм в 24-ата минута. Халфът на Абърдийн получи много свободно пространство, влезе в наказателното поле и преодоля стража на домакините Жером Приор. Тимът на Митов категорично доминираше до почивката и създаде още няколко чисти положения, а българският национал трябваше да се намесва само веднъж след шут на Джоел Нобъл.

Митов нямаше какво да стори в 47-ата минута след удар в гредата на футболист на домакините и последвалата добавка на Джоел Нобъл. В 71-вата минута Даниъл Финлейсън от Ливингстън си вкара автогол след удар на Кевин Нисбет, а малко по-късно резервата Роби Муирхед донесе точката на домакините с майсторско изпълнение от границата на наказателното поле.

Абърдийн е втори в долната шестица на Премиършип с 37 точки, а Ливингстън има 20 и няма почти никакви шансове да се спаси от изпадане.

Снимки: Imago